基隆市深美國小13日傍晚共有13名學生身體不適送醫，先有2名學生吃完午餐肚子痛，返家後仍不適而就醫，陸續又有多名學生也出現上吐下瀉症狀掛急診，疑似是食用當天的營養午餐導致。基市府表示，教育處長劉美蘭督導不周調任參議，而深美國小校長下週將召開考核委員會討論，釐清責任。

基市府調查後表示，關於本次「營養午餐事件」，教育處長劉美蘭因督導不周將改調任參議。深美國小校長因「營養午餐事件」疑有不當處置，將盡速召開《校長成績考核委員會》進行討論，並針對目前已發生的三項缺失，列為探討內容。

基市府指出，第一是學校廚房有管理缺失，用品存放區用品未明確標示、用餐區餐車不潔、垃圾桶未加蓋、排水系統未清理乾淨、工作衣不潔；第二緊急通報處置不當，學生家長於13日晚間向學校反映，校方在14日上午才通報至教育處；第三是違反本市於6月「武崙國小營養午餐牛奶事件」後，將「牛奶一律改為保久乳」的決議內容。

同時，負責深美國小營養午餐廠商「勝威食品」，市府也將以最高標準進行檢視，繼續追究釐清相關責任。

國民黨市議員林沛祥表示，同樣為人父母，能深刻體會學童家長的擔憂，他將會關切教育處深入追查，了解是在哪個環節出了問題，避免日後再次發生；同時也呼籲教育處盡快完成並公布檢驗結果，讓家長們能安心。