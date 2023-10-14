副市長蘇俊賓讚每一位鄰長不僅是市府的「千里眼、順風耳」，反應市民的心聲，也是市府團隊推動市政最重要的左右手。(蔡依珍攝)

桃園區公所14日舉辦績優、資深鄰長表揚活動，朝陽里7鄰楊美春，不到30歲就在里長邀約下擔任鄰長，至今年資多達41年，養成一雙「鷹眼」，鄰里大小全都熟識，甚至誰生了幾個小孩也瞭若指掌，熱心公益的她還擔任環保志工、婦女會志工，5年前更成關懷據點總幹事，是據點掌廚，服務長者不遺餘力，她謙虛笑說服務里鄰是她人生最快樂的事。

副市長蘇俊賓致詞時指出，因為鄰長可以把在各個角落看到、聽到的市民心聲加以反應，讓市府團隊及時回應及有效改進施政措施，就如同「千里眼、順風耳」一樣，且如果沒有鄰長，市府所推動的各種政策及里政業務，就無法一一落實到市民身上，鄰長堪稱是里長、區公所、市政府最重要的左右手。

蘇俊賓也說，鄰長工作繁雜，從政令宣導到推動社會福利、協助環境衛生、治安工作及災情通報，尤其在過去的兩、三年間，「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情的肆虐，鄰長們都不畏風險地站在第一線從事各項防疫工作；他讚嘆鄰長的工作是如此地五花八門、包山包海，但無給職的鄰長卻都是無私、義務地付出時間及精力，這種犧牲奉獻的精神，值得大家為他們誠摯地說一聲「謝謝你們，有您（鄰）真好！」。

桃園區公所民政課長廖俊翔表示，受表揚的資深鄰長有32人，績優鄰長有123人，年齡在80歲以上的就有16人，其中年紀最大的是已高齡87歲的中路里鄭賜鏈，而東埔里胡春雪、中泰里吳東泉、龍山里曾錦標、文化里紀黃雪等鄰長的年齡也都在85歲以上。

今年70歲的朝陽里鄰長楊美春擔任鄰長長達41年，是今年受表揚鄰長中年資最久的，她是朝陽里當地土生土長的在地人，即使出嫁後也仍然住在當地生活，是在地達人，不到30歲時就在里長的邀請下開始擔任鄰長一職，至今已有41年。

朝陽里長卓正斌說，長達40餘年的服務，讓楊美春養成了一雙鷹眼，鄰內的居民沒有一個她不識識，讓她服務里民駕輕就熟，而她的服務及奉獻也早已拓展到其他領域，她不僅是里內的環保志工隊、早覺會、婦女會的成員，更是關懷據點志工，當地社區發展協會五年前成立時，她還出馬擔任總幹事一職，她不僅人生中有一半的時間都奉獻給鄰長一職，事實上她早已把人生中最重要的歲月都用在服務里民上。

楊美春謙虛表示，里長叫她做什麼就去做什麼，笑言一點都不嫌累，「我為里民服務，里民就全力挺我，這就是我人生中最快樂的事！」