王月瑩的作品「共融」，宛如一幅藝術畫。（新北市高灘處提供）

葉佩如作品「種下枝葉」，為死板的防洪牆增添了藝術氣息。（新北市高灘處提供）

李蕢至作品「時間種子」在夜間與新月橋相互呼應，別有情趣。（新北市高灘處提供）

新北濕地藝術季「新北濕地藝術季－匯．聚」今（14）日在板橋新月橋下的新海二期人工濕地正式拉開序幕，由國內外藝術家共同參與創作，一共展出11組藝術作品，展期1個月，除了欣賞作品，10月14、15、21、22日下午2時到晚上8時還有音樂表演、環境友善市集、DIY工作坊、濕地＆作品導覽、策展人與藝術家對談分享會，邀請民眾一同走入濕地，認識濕地。

新北市副市長陳純敬表示，今年新北濕地藝術季以「匯」、「聚」為雙策展主題。「匯」意指連結和交流，「聚」則凝聚在地鄰里、社區與學校於濕地，濕地最初建置是用來淨化生活的汙水，改善河川水源，然而現今全球暖化，大漢溪人工濕地的生態系對於氣候調節與碳吸存的功能亦扮演著舉足輕重的角色。希望透過濕地藝術的鋪陳讓市民朋友「相聚」於此，親近這美麗的河濱自然環境。

新北市高灘處長張修銘表示，新北濕地藝術季已舉辦第5屆，今年除了台灣本土藝術家李蕢至、葉佩如、顏椀君、舞蹈生態系創意團隊Dancecology之外，還特別邀請日本藤井芳則、墨西哥Lua Rivera及馬來西亞張國耀等國外知名藝術家，共同參與創作盛會，在大漢溪畔的人工濕地創作出不凡的藝術作品，帶給大家國際級的視覺饗宴。

高灘處表示，今年濕地藝術季延續過往精神，以自然素材為創作理念，詮釋濕地的藝術，展期自即日起到11月19日，連續兩周六、日還有音樂表演、環境友善市集、DIY工作坊等活動，詳細活動訊息可查詢「大漢溪濕地生態廊道服務中心」粉絲專頁。