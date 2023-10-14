以巴兩國開戰至今已超過1周，除造成大量死傷，導致大量平民流離失所外，雙方的支持者也為此產生衝突。以色列麥當勞日前宣布一項新的優惠，被認為是表態力挺以國軍隊，引起各國民眾發起抵制，黎巴嫩的一間分店甚至因此遭攻擊。

綜合外媒報導，以色列麥當勞12日透過IG、X等社群平台宣布，5間位於以色列的分店，將每日提供4000份餐點給民眾、醫護及軍隊等，且軍人、安全部隊上門用餐，還將提供半價的優惠。

此舉曝光後，被各界認為如同表態支持以國的各種血腥報復行動，社群平台上頓時湧現「#BoycottMcDonalds」的抵制活動，黎巴嫩一間分店13日晚間甚至因此遭民眾砸店攻擊。

而疑似因為不堪網友洗版抗議，以色列麥當勞的社群帳號已改為不公開，其他國家如土耳其的麥當勞，則以官方的身分進行切割，強調他們與以國麥當勞並沒有關係，以國麥當勞的行為無法代表其他各國麥當勞的態度。