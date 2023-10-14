新北市1名蔡姓男大生，2020年間與尚未年滿18歲的小女友，到士林區某旅館發生性關係，蔡男竟以手機偷偷錄下9分鐘性愛影片，事後還播放給6名友人觀看炫耀，小女友得知後對他提告。法官依違反兒童及少年性剝削防制條例重判蔡男8年徒刑。可上訴。

判決書指出，2020年9月17日晚間蔡男帶著小女友到士林的某旅館開房間，竟偷偷開啟手機錄影功能，將手機放置在床上，錄下2人9分鐘的性愛影片。

蔡男事後在大學校園、小吃店、超商等地，分別播放給6名友人觀看炫耀，友人看不下去，私下告訴受害小女友，她才立即向警方報案。

法院審理時，蔡男辯稱沒拍到性交畫面，只拍到天花板，主要為聲音，並無性交之畫面。但法官認為影片錄下2人發生性行為，全長9分鐘的喘息、呻吟、肢體碰撞聲，已經是「足以引起性欲或羞恥的猥褻性交之電子訊號」。

法官審酌，被告與被害人為前男女朋友關係，明知被害人未滿18歲，思慮及身心發展均未成熟，竟為滿足己身私欲，偷拍被害人猥褻性交行為電子訊號，甚至播送，侵害被害人身體隱私等權益，考量被告是大學生，打工月收2萬元，雖願以6萬元與其和解，但女子不願。依違反使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪，判7年，成年人故意對少年犯播送竊錄之非公開活動內容4罪各判1年，合併應執行8年徒刑，可上訴。

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