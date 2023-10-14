巴黎羅浮宮14日臨時緊急閉館，遊客快步走向出口疏散。

法國北部城鎮一所學校周五（13日）遭一名俄羅斯籍車臣裔激進分子闖入，他持刀攻擊校內人士，造成1名教師死亡、3名成人重傷。當局才剛發布反恐安全計畫最高級別的「緊急襲擊」警戒，位於首都巴黎的全球名勝羅浮宮周六（14日）臨時宣布「基於安全因素」緊急閉館。當地媒體引述警方消息人士說法指，羅浮宮接獲炸彈威脅。

法新社報導，巴黎羅浮宮（Louvre）博物館在一向忙於接待遊客的周六突然宣布閉館。當地時間周六上午9時剛過，羅浮宮透過社群媒體發布通知，10月14日星期六閉館一天，原定當日入館參觀者可獲退款。

Chers visiteurs,



Pour des raisons de sécurité, le musée du #Louvre ferme ses portes ce jour, samedi 14 octobre.

Les personnes ayant réservé pour une visite dans la journée seront remboursées.



Nous vous remercions de votre compréhension. pic.twitter.com/2cEllnWCIa — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 14, 2023

羅浮宮發言人向法新社表示，館方接獲一份書面訊息稱，博物館與參觀人士面臨風險，「在『緊急襲擊』警報全國發布的情況下，我們決定疏散遊客閉館，同時進行必要安檢」。

英國《地鐵報》引述法國當地電視台報導稱，警方一名匿名消息人士透露，羅浮宮博物館收到炸彈威脅。路透社報導，法國內政部發言人謝茲（Camille Chaize）證實，羅浮宮博物館接獲炸彈警示之後，已執行疏散並關閉，此刻正全面執行檢查，以確保沒有任何危險發生。

網路平台用戶分享的畫面顯示，許多人在羅浮宮內快步朝出口移動、撤離位於巴黎市中心塞納河右岸的羅浮宮廣場。現場已拉起封鎖警戒線，多名警察到場維安。一名網友表示：「我們鎮定疏散，離場的人很多，所以出口有些推擠騷亂。」

大量遊客湧向羅浮宮出口，一時之間難以紓解。

BREAKING:



People are fleeing the Louvre Museum in Paris after a bomb threat pic.twitter.com/YYnmGa4kdY — Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2023

🇫🇷 EN DIRECT - Le musée du Louvre est fermé pour des "raisons de sécurité" ce samedi. (AFP - Timothée Forget sur place) pic.twitter.com/8Dd16QsG78 — AlertesInfos (@AlertesInfos) October 14, 2023

法國此刻正在舉辦世界杯橄欖球賽（Rugby World Cup）。謝茲說，比賽場地均已採取最高等級安全措施，賽場外的球迷觀戰區與巴黎市中心均將加強巡邏。

針對周五在北部城鎮阿拉斯（Arras）發生的校園攻擊慘案，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）譴責這是「伊斯蘭主義者恐怖行動」，內政部長達馬南（Gerald Darmanin）指出這起攻擊事件「毫無疑問」與中東以色列、哈瑪斯之間緊張局勢有關。法國總統府周六表示，16日傍晚之前會完成7000名士兵部署行動，加強巡邏。