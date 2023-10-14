午後，真人現身會場更是掀起一陣騷動，大家都搶著與南州之光黃玉霖拍照留念。（民眾李奕提供／謝佳潾屏東傳真）

午後，真人現身會場更是掀起一陣騷動，大家都搶著與南州之光黃玉霖拍照留念。（民眾李奕提供／謝佳潾屏東傳真）

黃玉霖在自己的人形立牌上簽名留念。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

南州之光黃玉霖與南州鄉長劉美吟拍照留念。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

原訂國慶連假亮相、要與大家相見歡的屏東南州鄉彩稻「海底世界」，」14日終於與遊客相見歡。（謝佳潾攝）

屏東南州鄉彩稻「海底世界」14日終於與遊客相見歡，但遊客搶拍的不只是彩稻，黃玉霖溜冰英姿的人形立牌也非常吸睛，人人都搶著把臉放在挖洞的人形立牌上「搶當黃玉霖」，午後，真人現身會場更是掀起一陣騷動，大家都搶著與南州之光黃玉霖拍照留念。

原訂國慶連假亮相、要與大家相見歡的屏東南州鄉彩稻「海底世界」，因中颱小犬來襲影響，鄉公所將活動延期至14、15日，而雖非連假期間，但人潮仍洶湧而至，公所也因應時事製作南州之光黃玉霖的挖洞人形立牌讓大家拍照打卡，趁機告訴大家，「南州人才濟濟」。

黃玉霖雖在13日遭逆轉丟失全中運的滑輪溜冰男1000公尺金牌，但屏東鄉親依舊力挺他，稱他為「屏東之光」、「南州之光」，大家14日在活動會場看到他的人形立牌還排隊搶拍，黃玉霖人形立牌的吸睛度一點也不輸彩稻田，「人人搶當黃玉霖」的畫面相當有趣。

黃玉霖14日在帶領屏東縣以3分58秒576拿下全中運男子組競速溜冰3000公尺接力賽銀牌後，下午回家與父親到彩稻活動現場閒逛，不一會兒即被認出，現場立即掀起一陣騷動，原本還在「搶當黃玉霖」的遊客們，直接捨棄立牌搶與真人合照留念。

南州鄉長劉美吟表示，2天活動不僅安排精彩的樂團及街頭藝人表演、黏土吊飾及迴力車DIY（限量各100組），現場打卡還會贈送冰棒及扇子（限量各500份），而且參加有獎徵答活動還有機會獲得野餐墊，而15日的寫生比賽為鼓勵學生參與，將提供每位參賽者一份老鷹紅豆銅鑼燒。

劉美吟說，此次活動也有展覽攝影比賽得獎作品，讓遊客在逛市集之餘，還能夠欣賞攝影師所捕捉的美麗畫面，至於彩稻的展期將一直持續至11月下旬，歡迎全國鄉親攜家帶眷「旅遊來屏東‧相約稻南州」！