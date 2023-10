鄭恩地今年第2度來台,無論歌單曲目及表演都花心思重新安排。(D-SHOW提供)

韓國女團「Apink」成員鄭恩地今(14日)在台北國際會議中心(TICC)舉辦演唱會,吸引近3000名歌迷朝聖,這是她今年第3度來台,寵粉的她無論歌單曲目安排及表演都花心思重新安排,連中文歌都從韋禮安〈如果可以〉改成A-Lin〈摯友〉,超標準的咬字,也再度令全場讚嘆不已,唱完後她也滿意地問歌迷說:「覺得我唱得好嗎?」更坦言自己在唱這首歌時,緊張到猛抓麥克風,「抓到手都痛了!」

鄭恩地也透露昨晚抵台後跟工作人員去吃飯時,剛好有駐唱人員在唱這首歌,心裡一則以喜一則以憂,一方面覺得這首歌大家應該會喜歡,另一方面又覺得怕唱不好,結果令人驚喜的超強表演,讓她唱完笑說:「心情很好」有歌迷現場教她講「心情好」的台語「送啦」,她開心地現學現賣也講起台語,讓台上台下笑成一片,愛學中文的她還讓歌迷教她講「很好」、「非常好」、「超級好」,現場氣氛相當歡樂。

她今韓、英、中「三聲道」連飆18首歌,除了帶來自己個人專輯中〈Journey For Myself〉、〈Away〉、〈It's OK〉、〈Hopefully Sky〉等夯曲外,更帶來《大力女子都奉順》OST〈You Are My Garden〉、《請回答1997 》OST〈All For You〉,還有與梁耀燮的合唱曲〈Love Day〉,耳熟能詳的旋律掀起全場大合唱,更大展翻唱功力,除了〈摯友〉外,連唱Shawn Mendes〈There's Nothing Holdin' Me Back〉及Lewis Capaldi〈Someone You Loved〉2首英文歌。

而在唱《大力女子都奉順》OST〈You Are My Garden〉前,鄭恩地也透露自己正在拍攝的新戲正是跟《大力女子都奉順》的導演李亨民合作,而且也是她首次主演浪漫喜劇,從來沒有嘗試過這這樣戲路的她坦言有點緊張,讓台下歌迷紛紛喊加油為她應援,台下還有歌迷對她喊:「不可以(在戲裡)親親!」讓鄭恩地笑說:「我總會跟粉絲說,在拍戲的那個不是我啦,是那個角色!」在最後安可環節演唱到〈Manito〉時,她也特別下台跟粉絲握手,大展親和力。