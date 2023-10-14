鄭恩地今年第2度來台，無論歌單曲目及表演都花心思重新安排。（D-SHOW提供）

韓國女團「Apink」成員鄭恩地今（14日）在台北國際會議中心（TICC）舉辦演唱會，吸引近3000名歌迷朝聖，這是她今年第3度來台，寵粉的她無論歌單曲目安排及表演都花心思重新安排，連中文歌都從韋禮安〈如果可以〉改成A-Lin〈摯友〉，超標準的咬字，也再度令全場讚嘆不已，唱完後她也滿意地問歌迷說：「覺得我唱得好嗎？」更坦言自己在唱這首歌時，緊張到猛抓麥克風，「抓到手都痛了！」

鄭恩地也透露昨晚抵台後跟工作人員去吃飯時，剛好有駐唱人員在唱這首歌，心裡一則以喜一則以憂，一方面覺得這首歌大家應該會喜歡，另一方面又覺得怕唱不好，結果令人驚喜的超強表演，讓她唱完笑說：「心情很好」有歌迷現場教她講「心情好」的台語「送啦」，她開心地現學現賣也講起台語，讓台上台下笑成一片，愛學中文的她還讓歌迷教她講「很好」、「非常好」、「超級好」，現場氣氛相當歡樂。

她今韓、英、中「三聲道」連飆18首歌，除了帶來自己個人專輯中〈Journey For Myself〉、〈Away〉、〈It's OK〉、〈Hopefully Sky〉等夯曲外，更帶來《大力女子都奉順》OST〈You Are My Garden〉、《請回答1997 》OST〈All For You〉，還有與梁耀燮的合唱曲〈Love Day〉，耳熟能詳的旋律掀起全場大合唱，更大展翻唱功力，除了〈摯友〉外，連唱Shawn Mendes〈There's Nothing Holdin' Me Back〉及Lewis Capaldi〈Someone You Loved〉2首英文歌。

而在唱《大力女子都奉順》OST〈You Are My Garden〉前，鄭恩地也透露自己正在拍攝的新戲正是跟《大力女子都奉順》的導演李亨民合作，而且也是她首次主演浪漫喜劇，從來沒有嘗試過這這樣戲路的她坦言有點緊張，讓台下歌迷紛紛喊加油為她應援，台下還有歌迷對她喊：「不可以（在戲裡）親親！」讓鄭恩地笑說：「我總會跟粉絲說，在拍戲的那個不是我啦，是那個角色！」在最後安可環節演唱到〈Manito〉時，她也特別下台跟粉絲握手，大展親和力。