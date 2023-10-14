台南市本土登革熱14日新增213例，累計為1萬4934例，雖逼近1.5萬例，但統計本周8日到14日新增1580例，較上周2208例大幅減少628例，疫情已有逐漸獲得控制，投入防治工作長達4個月的防疫人員關心疫情究竟何時結束，「可以準備倒數了嗎？」

台南今天213例分別為南區及東區各33例、北區及永康區各29例、安南區24例、中西區20例、關廟區11例、安平區10例、仁德區8例、歸仁區5例、新化區3例，西港區、鹽水區、新市區、佳里區、新營區、楠西區、麻豆區及龍崎區各1例。

台南登革熱本土疫情從6月中旬爆發首例以來，9月中旬進入疫情高峰，9月27日破萬例，近2周來也迅速增加快5000例，不過，從9月底採取入入戶強力孳清以來，展現防治成效，加上近期無雨，早晚氣溫轉涼，都有利於防疫。

目前疫情雖然逼近1.5萬例，但病例數已有趨緩跡象，疾管署副署長羅一鈞表示，本月底有望達到病例數減半的目標。每天戮力投入防治的防疫人員，迄已忙了快4個月，不只平假日都要出勤，連續假期也只能犧牲，「別人出去玩，我們卻在噴藥」，雖減少家戶頻繁二噴、三噴，已大幅減少民怨，但防疫人員工作量並沒有減少，不少防疫人員都在等「到底何時開始倒數？」

即有防疫人員表示，長達4個月的防疫戰，歷經端午節到中秋、國慶連假，還不見疫情止息，有防疫人員吐露，原本盼著新冠肺炎疫情結束今年終於規畫出國，沒想到遇上登革熱疫情，只好取消，不少人看著病例數開始下滑，已經默默在內心倒數，「希望疫情趕快結束！」