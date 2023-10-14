世界衛生組織（WHO）本週六（14）表示，一架載著醫療物資的飛機已經降落在埃及，這些是加薩地區居民亟需的醫療資源。秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，一但允許設立人道走廊，WHO會立即部署這些物資。他也呼籲以色列重新考慮撤離加薩地帶110萬居民的決定，稱這會是「一場人道悲劇」。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）14日報導，譚德塞在社群網路平台X上表示：「一架載有WHO醫療物資的飛機已經降落在與拉法赫過境點靠近的埃及阿里什（Al Arish）。」他補充說：「一旦允許設立人道走廊，我們（WHO）將隨時準備部署這些物資。」

他再次呼籲以色列重新考慮，先前要求加薩地區110萬居民撤離的決定，並警告說：「這將是一場人道悲劇。」

WHO在巴勒斯坦辦事處的官方帳號上表示，抵達阿里什的物資將滿足該地區總人口超過200萬人中超過30萬人的緊急需求。

本週五（13），以色列軍隊下令加薩北部的所有居民撤離他們的家園前往南部，儘管外界不斷警告說這將導致人道災難。

以色列軍隊對加薩地區發動了一次強而有力的軍事行動，作為對巴勒斯坦抵抗組織哈瑪斯在以色列領土上的軍事進攻的回應。

衝突始於上週六（7），當時哈瑪斯發動「阿克薩洪水行動」以對抗以色列，這是一次多方面的突襲，包括火箭發射和通過陸地、海上和空中滲透到以色列。

哈瑪斯表示，此次行動是為了報復以色列軍隊闖入被佔領的東耶路撒冷的阿克薩清真寺，以及以色列對巴勒斯坦人不斷升級的暴力行為。

以色列軍方隨後發動了針對加薩地區內哈瑪斯目標的「鐵劍行動」還包括切斷加薩的水和電力供應，進一步惡化了自2007年以來一直受到嚴重封鎖的地區的生活條件。