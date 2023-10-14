施孝榮晚間帶著樂團在中興新村壓軸演出經典民歌。南投縣政府提供

昔日「軍中情人」方季惟清新亮麗如昔，歌聲依舊動人。南投縣政府提供

中興新村晚間的民歌之夜吸引上千民眾前往，熱情歌迷點亮手機燈光揮舞形成一片燈海。南投縣政府提供

「青春年華、歡樂時光－南投縣道安宣導民歌之夜」14日晚間於中興新村親情公園登場，邀請到五年級生最熟悉的民歌手施孝榮、殷正洋、方季惟、南方二重唱、曾淑勤等輪番演出，台上台下一起唱民歌，重溫民歌美好年代。

南投縣政府指出，這場結合道安宣導的民歌之夜，晚間在徐徐秋風搭配民歌饗宴中展開，上千名參加民眾在舞台前草地鋪上野餐墊，一邊享受野餐，一邊欣賞台上歌舞演出，宛如一場秋季月光演唱會，台下民眾跟著台上歌手一起唱出民歌的回憶，感受最浪漫的民歌夜晚。

晚會由知名DJ圓圓擔任主持，開場表演邀請到 Resonance 留聲樂團美聲揭開序幕，接著由田宇庭、MVP迷霧森林樂團、凃佩岑、曾淑勤、南方二重唱、殷正洋、方季惟帶來一連串好聽歌曲，昔日「軍中情人」方季惟依舊歌聲迷人，壓軸的施孝榮跟Band合力熱情開唱，高亢嘹亮歌聲響徹中興新村，他更一度下台與歌迷互動，讓歌迷尖叫聲不斷。

縣長許淑華晚間也化身歌迷投入聽民歌的行列，跟著大家揮舞螢光棒沉醉在美妙的音樂中，還與民眾互動道安有獎徵答，現場送出折疊腳踏車，將現場氣氛炒熱至最高點。

許淑華說，今年民歌演唱會同時宣導道路安全，尤其今年「汽機車不停讓行人」罰則加重，呼籲汽機車駕駛行經路口遇有行人穿越時，務必「停車」讓行人先行，也希望透過這次音樂活動號召大家共同參與，將交通宣導觀念再次提醒，未來縣府也將繼續努力地推動道路安全，保障縣民的生命財產安全。