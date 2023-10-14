吳姓男子見警方登門查緝，竟持土製炸彈揚言引爆。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

吳姓男子見警方登門查緝，竟持土製炸彈揚言引爆。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

吳姓男子見警方登門查緝，竟持土製炸彈揚言引爆。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

有毒品、傷害等7條通緝的吳姓男子，今年7月遭桃園中壢警方登門查緝，竟持土製炸彈揚言引爆，與警僵持3小時，警方不斷勸說下才解除危機。桃園地檢署偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品與妨害公務等罪嫌起訴吳男，讓吳男在「七條通」下「罪加二等」。

檢警調查，36歲吳男有毒品、傷害等7起案件分別遭桃園地方法院、地檢署通緝中，中壢警方今年7月19日獲悉吳男藏匿在轄內新中北路上某出租套房內，晚間前往埋伏逮人，豈料吳男發現有警察，抗拒逮捕，還衝回屋內拿出爆竹狀爆裂物，大聲放話要引爆，揚言與警方同歸於盡。

警方見狀立即退出屋外，並疏散周遭住戶，在四周拉起封鎖線，除呼叫警力到場支援，也通報消防局、救護車到場待命。雙方僵持並歷經3小時談判，吳才放棄抵抗，拆下爆裂物束手就擒，員警迅速衝入現場，查扣爆裂物，順利解除危機，警方也在屋內起出毒品與吸食器等證物，訊後送辦。

吳男坦承犯行，供稱爆裂物是友人「小豪」3月間贈送，檢方認為，吳男明知爆裂物具有相當大的殺傷力，為躲避警方追緝，竟以此要脅、拒捕，偵結後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品及妨害公務等罪嫌提起公訴。

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