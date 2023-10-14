2024總統大選「在野合」今(14)日下午舉行會前會，國民黨由侯辦執行長金溥聰與代表民眾黨的柯辦總幹事黃珊珊對談，針對推出「在野最強候選人方式」，民眾黨仍提議比民調，而金溥聰拋出比照國外的「民主初選」方式，雙方未達成共識。對此，媒體人張禹宣表示，國民黨在決勝關頭反將一軍，逆轉局面，直攻民眾黨短版，再次把民意壓力甩到柯文哲頭上，但只要民眾黨還在牌桌上就是有進展，只要弄清楚柯文哲的真實意圖，將可得的政黨利益最大化這點，答案便呼之欲出。

張禹宣今(14日)在臉書發文直言，「單方挨打的國民黨，在決勝關頭反將一軍。決戰前夕，國民黨與金溥聰卻冷不防地在前哨戰上拋出震撼彈，一句『民主初選』徹底翻轉了藍白之間的局面，反將一軍。」

而民主初選被認為是國民黨的逆轉一手，張禹宣也提出４大理由：一，民主國家陣線中，與台灣政體較為接近的美國、韓國、法國(總統制、雙首長制）總統初選多半採取民主初選，就是不用全民調。

二，初選制比起全民調，最重要的在於成本價值。提高了時間與金錢的成本，避免全民調中可能產生的惡意干擾，畢竟，民進黨可能會虛報民調，卻不可能大動作的花費人力物力，動員灌票。透過實名制的監督，就算綠營搗亂也難逃媒體揭穿。

三，「扮家家酒不如玩真的」，民主初選的特點在於，具有高度的動員性與組織性。然而這些現象都無法從民調中，顯現出兩黨實力的差異。今天在民調中表態的支持者，最後會走進投票所的能有幾位不可得知，但透過實力動員的選舉人，卻無法被民調偵測，但百分之百會投票。而這個過程，比起全民調更加逼近真實投票的情況，台灣的選舉向來最愛以空氣票、地面部隊區分。全民調只能測出空氣票，卻無法得知「地面部隊」的紮實，這也是首長制國家都使用初選的原因。即便民眾黨以會有「不當動員」當藉口，難道大選時就不會有動員？選票還有分好壞？更別提全民調更容易做手腳。

第四點，張禹宣也指出，這招是直攻民眾黨的短版，國民黨喊出在22個縣市73個選區，廣設投票所。凸顯出了一件事，國民黨具有龐大的組織與團隊可以進行如此大規模的選舉，然而民眾黨呢？當然，民眾黨也祭出自己的強項，提出全民調中「手機與市話」各半的想定，想透過年輕選票輾壓的思維昭然若揭。但卻矮了一截，差就差在前述三項的正當性問題。

但張禹宣仍認為，即使國民黨反將民眾黨一軍，但會談仍大有成果，一場牌局本就互有順逆風，真正怕的是無法下庄，即便民眾黨遭國民黨反將一軍，只要還在牌桌上，就是有進展。退一萬步，主動叫戰民調的是柯文哲，如今國民黨提出了更好的遊戲辦法，民眾黨若又改口找理由拒絕，只會讓國民黨嘲笑「不敢初選」「空氣票怕投票」「扮家家酒不敢來真的」，再次把民意壓力甩到柯文哲頭上。

至於柯文哲結局有哪幾種？張禹宣也給出答案，最好的狀況是自己當上總統，最糟的狀況，只要合不成便是讓民進黨整碗捧去，其次與國民黨合作擔任行政院長，藉以壯大自己的實力。只要弄清楚柯文哲的真實意圖，將可得的政黨利益最大化這點，答案便呼之欲出。