日本鬼才編劇宮藤官九郎繼台北電影節之後再度訪台，14日出席高雄電影節的國際論壇與「返校」導演徐漢強對談。來到高雄，宮藤官九郎表示：「雖然現在沒有特別計畫，但以後不排除寫一個跟高雄有關的劇本。」之前因《快一秒的他》來台的宮藤，再次提到自己很喜歡劉冠廷、大霈兩位演員，也特別提及在電視上收看劉冠廷的作品《聖筊》，在知道劉冠廷跟孫可芳剛結婚後更是驚呼連連：「難怪兩個人在劇中默契這麼好！」

宮藤官九郎23年前的作品《池袋西口公園》在台灣深受歡迎，自此他也成為台灣最有名的日本編劇之一，聽聞此事讓他笑說：「搞不好我在台灣都比在日本受歡迎！」提到過往合作的對象，他還是盛讚與長瀨智也合作的默契。長瀨智也平常給人魅力十足、狂放不羈的形象，那他私下也是如此嗎？宮藤官九郎笑回：「他私下確實很狂野，不會給自己設限。我想要的東西，他總是可以做到超出我的預期」並用「玩樂團的男人」來形容私下的長瀨智也。

宮藤官九郎在2016年推出影集《寬鬆世代又怎樣》，他也將其中一起合作的2位當紅男星松坂桃李、岡田將生列為是自己新生代較常接觸的演員。提及此，宮藤感慨地表示：「以前做《池袋西口公園》時，那時候我還年輕，跟年輕人有共鳴；在做《寬鬆世代又怎樣》時卻是因為好奇現在的年輕人為何如此？他們在想些什麼？接下來我會譜寫的劇本，則是跟我這個年紀的人有關。」宮藤表示，年屆53歲的他對於年長這件事越來越有感，他認為當今日本對於年長者較為不友善，甚至有「老害」一詞，就連他想約後輩出去喝酒還會被譏「酒精騷擾」，讓他感到十分悲哀。

世代差異越來越大也是讓宮藤十分有感的現象，當年若是有前輩找他喝酒，他會認為是求之不得的學習機會，但現在則反之。「在日本以前上了年紀的人在電車、巴士，告訴年輕人不要翹腳、不要腳張那麼開，都會聽話，但現在會害怕，怕一講就生氣。」被問及台灣博愛座文化的網路紛爭，他苦惱回應：「老人家確實比較容易累，但年輕人也會有身體不適的時候，這也是沒錯呢...好難啊！」