第5屆走鐘獎今（14日）在高雄流行中心舉行，典禮由恩熙俊、阿樂、視網膜共同主持，找來資深媒體人范琪斐和邱個一起頒發「無情工商獎」、「說走就走獎」，未料，范琪斐突暴走開嗆，志祺七七、Joeman和前東家都被她砲轟。

范琪斐透露自己也報名30項全槓龜，她也在台上一吐怨氣，「我也沒有講什麼啊，跟團隊說我們應該有做不好的地方，再接再厲，但我心裡真正OS是，你們這些小屁孩怎麼可能做的比我好？這是不可能的事」。

接著大開地圖砲：「什麼志祺七七就是有雙眼皮，有什麼了不起，明年我就去隆乳，Joeman只會美食開箱，你那麼會美食開箱，賣的飯糰這麼難吃，有什麼了不起？」

最後她嗆前公司，「我當初離開就是嫌他們落伍，我真他X的，你們這什麼爛破獎？」頒發第一個獎時，要唸出得獎者時，她又說：「不希罕啦！這拍的什麼爛東西啊，給你頒啦」，頒發第二個獎前，她表示，「這破獎實在是，說走就走是什麼，是在頒什麼？」正當邱個在解釋時，她沒有等對方說完就打斷，「就旅遊節目啦，快點快點，早點回去睡覺」。不少網友見狀都看傻眼，直言她是喝酒來頒獎嗎？但也有人緩頰：「不會有人連演的都不知道吧」。