台積電驚傳要放棄在龍科3期設廠，桃園市府對此表示，市長張善政上任以來從交通、都計、教育等面向協助支持龍科擴建案，也在收到市民陳情意見後，持續協調整合，面對竹科將重新調整範圍恐無法達到台積電需求，市府會持續配合竹科管理局，積極盤點境內符合台積電需求的工業用土地，並協同竹科管理局與台積電磋商，尋找各種可能性，讓台積電設廠桃園的計畫持續進行。

桃市府表示，張善政上任後，市府即多次與竹科管理局召開龍科擴建案先導計畫增修會議，並增加聯外交通改善規畫、周邊都市計畫檢討、新設實驗中小學規畫等內容，以協助竹科管理局爭取在地支持龍科擴建案，各項措施皆獲得中央支持，中央與市府有高度共識。

為爭取地方支持，桃市府於公聽會前，即有陪同科管局拜會在地家族公廳以及地方民意代表，並協助召開公聽會，蒐集在地居民意見。

龍科擴建計畫今年7月26日召開第1次公聽會後，陸續接獲民眾及民意代表之陳情意見，桃市府除於第一時間反應給竹科管理局相關資訊，亦持續為在地民眾及相關所有權人爭取權益，並請竹科管理局做好補償及安置等工作。

桃市府未來將持續與竹科管理局配合，調整龍科三期擴建計畫，以達到產業發展與民眾權益雙贏的局面。同時也將與竹科管理局、台積電合作，在桃園境內尋找合於台積電需求的工業用地，爭取台積電落腳於桃園。