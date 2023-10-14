由華碩文教基金會與公視共同舉辦的「感動久久」全國校園短片徵選，今(14)日舉辦第14屆頒獎典禮。本屆特地邀請近期戲劇成績亮眼的全方位藝人劉品言，與四位資深導演賀照緹、傅天余、許承傑、陳映之共同參與評選，劉品言看到本屆眾多精采多元的作品，忍不住興奮對創作者們喊話：「期待在未來相遇！」

劉品言從女子團體出身，近年來在戲劇表現方面備受肯定，近期還將演藝觸角跨足到實境節目主持，更受邀擔任今年金鐘獎節目類頒獎典禮主持人；本屆由華碩文教基金會與公視共同舉辦的「感動久久」全國校園短片徵選活動，也特別邀請到劉品言擔任評審之一，盼能與參賽者產生不同的碰撞與火花。

對於接下本次評審工作，劉品言興奮表示：「覺得當評審很有趣，可以藉著當評審的機會，看到很多不同的作品，有些也許是自己平時不會涉略的，都能因為當評審而看見；很開心看見這麼多年輕有才華的人，也一起在影像創作的路上前進，期待在未來相遇喔！」

劉品言分享最令她難忘的作品是《視界》，是創作者以自身色盲作為拍攝主題，她認為：「我很喜歡她可以用不一樣的看法，去看待自己身上的不同、看待被別人貼上的框架。」劉品言也大方分享自己在評審時最看重的部分，在於作品本身想要傳達的想法和意念，「也許在專業度不一定有100％的完成，但如果想傳達的想法很吸引我，我都會非常、非常的看重。」

劉品言即將首度擔任金鐘獎頒獎典禮主持人，被問到表演者、評審、主持人，這三種身分哪個對自己來說最困難？劉品言坦言是「主持人」，因為主持人不僅僅要顧到整場活動的節奏，也要顧及參與者的心情，更要把自己收斂起來，去發揚每一個參與者所有的表現。劉品言表示：「最擔心的就是我自己要負責的表演，卻沒有表演好這種狀況，但我相信整個演藝圈都是一個大家庭，如果我出醜的話，一定會有人救我的。」