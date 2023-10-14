金世正在安可環節還開放台下粉絲點歌。（ON INN ASIA提供）

金世正演唱超過20首歌，讓粉絲大飽耳福。（ON INN ASIA提供）

韓國女團「gugudan」出身的金世正，出道7年，近日展開首次亞洲巡迴演唱會「2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT TOUR 'The 門'」，暌違4年來台，今（14日）在新莊Zepp New Taipei開唱，2場共吸引2000名粉絲朝聖，她一身白色蛋糕裙亮麗登場，演唱超過20首歌，除了有多首她單飛後推出的歌曲外，還演唱了包括主演《社內相親》等多部韓劇的OST，她也笑曝，親哥不敢看該劇，「看到我撒嬌或是接吻的片段時，他就會傳尷尬的表情符號給我」。

結束演唱前2首歌〈Whale〉和〈Destiny〉後，金世正除了用中文自我介紹外，也開心地問「暌違4年來到台灣，大家想我嗎？本來只有一場演出，很開心秒殺又加場，我今天會以非常開心的心情面對大家，我覺得現在的氛圍很棒，愛你們喔」，更稱自己每次來台灣都是美好的回憶，「所以我也很期待這一次，大家對自己的應援聲音有信心嗎」，看到粉絲都戴上愛犬「大醬」的頭套時為她應援時，她直呼「大家太可愛了，是你們特別為我準備的嗎？等等要給我一個喔」。

演唱會上，她也提及自己很喜歡台灣電影，特別點名了《聽說》、《我的少女時代》、《那些年，我們一起追的女孩》、《不能說的秘密》多部台片，直呼「有初戀那種純真、純潔的感覺」，並好奇問，台灣人是不是都這樣談戀愛，聽到粉絲的反駁聲後，她笑說「我談戀愛的方式也不會像韓劇那樣」，還表示，很多台劇很常被翻拍成韓版，「希望我之後也可以參演」，更說希望有機會能以演員的身分來台灣，開心許願客串演出台劇，「覺得應該會很有趣，我也會更努力的」。

安可環節，金世正也開放台下粉絲點歌，一口氣清唱了近10首歌，包括gugudan的〈Wonderland〉、I.O.I的〈陣雨〉和〈Very Very Very〉，甚至還有之前翻唱過的周興哲〈永不失聯的愛〉和A-Lin〈有一種悲傷〉2首中文歌。最後以〈Let's go home〉為演唱會畫下句點，她也親民地衝下台與粉絲互動。