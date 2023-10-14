中共中央政治局委員、外交部長王毅14日應約與美國國務卿布林肯通電話。王毅強調，解決巴勒斯坦問題的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現巴以雙方和平共處。沒有阿拉伯和以色列兩個民族的和解，就沒有中東和平。中方呼籲儘快召開國際和會，推動達成廣泛共識。

而布林肯也表示，美方支持以「兩國方案」解決巴以問題，支持聯合國為緩解局勢、提供人道救援發揮作用，願同中方加強溝通協調。

根據大陸財聯社報導，王毅表示巴以衝突不斷升級，面臨失控風險。中方反對一切傷害平民的行為，譴責一切違反國際法的做法。中方認為，維護自身安全不能以傷害無辜平民為代價。軍事手段沒有出路，以暴易暴只會造成惡性循環。

王毅更指出，當務之急是儘快停火降溫，避免加劇人道主義災難；遵守國際人道法，開闢人道救援通道；支持聯合國凝聚國際共識、安理會發揮應有作用。

王毅表示，大國在處理國際地區熱點問題時，應堅持客觀公正，保持冷靜克制，帶頭遵守國際法。中方將繼續根據大陸國家主席習近平提出的基本原則推進勸和促談。美方應切實發揮建設性作用，推動問題儘快回到政治解決的軌道上來。

雙方還就中美關係簡要交換了意見。王毅表示，近期中美陸續展開一系列高層接觸，雙邊關係出現止跌企穩勢頭，受到兩國人民和國際社會歡迎。希望美方與中方相向而行，落實兩國元首峇里島會晤共識，克服干擾、排除障礙，拉長正面清單，縮短負面清單，切實尊重中方核心利益和重大關切，推動中美關係回到穩定發展軌道。

布林肯表示，美方願與中方一道，落實總統拜登和習近平主席峇里島會晤達成的重要共識，負責任地管理美中關係，推動美中關係保持穩定。