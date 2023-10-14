實在太不孝！一名88歲的劉姓老婦分完家產後，孩子們秒翻臉，沒人想撫養年事已高的媽媽，讓劉婦傷心欲絕，一口氣灌下整瓶農藥，離譜的是，兒子媳婦趕到現場後，眼睜睜看著媽媽死亡，接著就直接送去火化。

綜合陸媒報導，事情發生在2021年湖南某村落，88歲的劉婦丈夫在40年前過世，但仍努力賺錢，替孩子出娶妻費用，過幾年後老家因故遭到拆除，失去住所的她，開始輪流住在5個兒子家裡。

當時孩子們說好，每個人輪流讓媽媽住一個月，但老大和老三前後都因病過世。劉婦分完財產後，大媳婦至此露出本性，劉婦住滿一個月，還沒等到三媳婦來接人，就把媽媽的東西全部往外丟，連床也拆掉，擺明就是要媽媽滾出家門，三媳婦則是根本沒打算來接媽媽。

劉婦萬念俱灰下，喝下整瓶農藥輕生，三個兒子與五個媳婦聽聞後紛紛趕到現場，卻無人報警、叫救護車，就這樣冷眼旁觀看著媽媽掙扎3個小時至死，接著直接把遺體送去火葬場火化。三媳婦甚至還口出惡言：「早該死了」，原來三媳婦認為大哥跟丈夫之所以病死，都是劉婦活太久剋死自己兒子。

得知事情的村民們憤慨不已，包圍住了這幾個冷血兒媳，兒子們辯稱有打120(大陸急救專線，等同台灣119)，但又覺得媽媽喝下農藥時間過太久，已經沒救了，就沒有要求派救護車。最終在村民的施壓下，每個人才心不甘情不願掏出5000人民幣補辦葬禮，全程面無表情，一滴淚都沒流，讓村民直呼太冷血。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980