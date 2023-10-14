新北市長侯友宜請假投入總統大選，今（14日）在板橋第一體育運動場舉行「侯友宜暨立委新北市競選總部成立大會」，前總統馬英九、前立法院長王金平、前副總統蕭萬長、前國民黨主席洪秀柱等現身力挺，營造大團結氣勢，據主辦單位估計，現場湧入近5萬人。

洪秀柱致詞時一開始便詢問台下民眾，將近8年的時間大家過得是否安好？表示民進黨執政8年，全民物價上漲官員貪汙腐敗，人民痛苦8年已經受夠了，控訴民進黨有三大缺失。

洪秀柱說，缺，缺電缺德還缺蛋甚至搞出混蛋，痛批根本是混蛋政府，不承認中華民國搞台獨實在不可取；貪，貪汙腐敗無所不用其極，痛罵民進黨臉皮厚的跟銅牆鐵壁一樣；騙，這8年騙了人民許多事情，控訴執政黨根本就是詐騙政府。

她強調，2024即將來臨要守住，為了下一代大家要團結，一起努力下架民進黨，要把深藍的老朋友找回來，侯友宜這麼認真且誠實的行政首長，出來代表國民黨參選總統，為了中華民國，國民黨要團結才有希望。