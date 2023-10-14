2024藍白合「黃金」會前會，國民黨拋比照國外的民主初選方式，產生在野最強候選人。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，藍營拒絕用民調決定人選，形同破局；也應驗了他在中天節目中的預言「開局即破局」。

游盈隆今(14日)在臉書表示，藍白合第一次正式會議，結果不出所料，藍營拒絕用民調決定人選，形同破局；未來希望在藍營提出的所謂「民主初選」上形成共識，更是難上加難。也應驗了他9月28日在《新聞千里馬》直播節目中的預言「開局即破局」。

游盈隆指出，金溥聰提出以「民主初選」代替民調，不過距離投票日90天，籌辦一個全國性初選要多久？至少半年。也就是說，等初選辦完，大選也結束了，這不是在搞笑嗎？

游盈隆接著點出，國民黨沒辦過真正的總統初選，有的頂多是教科書上的知識，可說完全沒這方面的經驗，民衆黨也一樣。兩個沒有辦總統初選經驗的政黨，要如何在短短的時間內辦好初選，沒有爭議的產生新的總統候選人？真的是天方夜譚。

游盈隆甚至認為，藍白合玩到這裡，既是第一局也是第九局，應該是玩不下去了。