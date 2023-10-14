士林地檢署偵辦國民黨前中常委蕭景田涉賄選案，檢方認為蕭是替北市議員林杏兒行賄找樁腳，提出林當選無效之訴，但一審被士院駁回，士檢不服上訴高院，但高等法院審理後再度駁回，林杏兒的議員當選有效。

士檢偵辦國民黨中常委蕭景田、林杏兒的樁腳曾繁川，10月間在林的競選服務處內，交付6000、8000以及1萬元不等的賄款，同時將北市第1選區（北投、士林）競選文宣，交給選區內里長，為求林杏兒順利當選，而林也順利在12月2日經公告當選。

士檢去年12月21日指揮法務部調查局前往蕭景田位在彰化的住處搜索，不料被蕭翻牆逃跑，經檢方29日發布通緝，1月3日蕭景田主動到案，檢方以蕭有逃亡事實向法院聲押，最後法院裁准1500萬交保。

士檢偵辦賄選案時，同步向士林地院民事庭提起當選無效之訴，但遭士院審理駁回，士檢於是向高院上訴，10月2日首次開庭，高院日前駁回檢方上訴，全案就此定讞，駁回詳細內容待由高等法院公布判決書。