2023世界客家博覽會15日將閉幕，66天展期吸引許多民眾觀展，高雄市政府客家事務委員會今於台灣館高雄展區辦理「藍衫Show」活動，由樹德科技大學流行設計系教師毛佩華帶領學生參與合作，並邀專業模特兒身穿客家藍衫走秀，高雄市客籍新生代議員張博洋也特地北上到場支持，同時參與走秀，為活動增添亮點。

世客博台灣館高雄展區截至9月底吸引超過13萬人觀展，高雄市客委會主委楊瑞霞表示，在世客博閉幕前1天辦理走秀活動，希望帶領大家回顧展區精采之處，並將客家服飾介紹給所有民眾，以客家藍衫設計的服飾具備了創新與時尚，作為日常穿搭甚至是婚宴禮服，都非常具有特色。

張博洋分享，自己本身是客家人，今天來這裡除了要見證世界客家博覽會如此龐大規模的文化交流之外，也想讓大家知道客家人除了硬頸精神，也有非常多深刻的文化，活得自信而光彩，希望大家多到客庄體驗客家的文化。

楊瑞霞說明，這次走秀展演9套服裝，從日常生活、工作等正式場合、宴會等半正式場合延伸到婚禮，有傳統也有創新，其中一套「染宴」是高雄市客委會客家藍衫禮服設計競賽的優勝作品，運用藍衫配色鑲緄、立領以及小襟的特色與西方式的禮服結合，再以客家油桐花的圖樣融入暈染，並以歐式立體緹花面料作為主布料，將中西風格合併，曾在高雄市舉辦的客家婚禮中亮相，在場民眾都驚嘆連連。

除了推廣客家文化，高雄市客委會也相當重視客語傳承，努力推動中央的客語通行語計畫，並將口譯系統帶進議會，讓客語作為公事語言，喚醒客籍議員的族群身分認同，也感謝高雄市議會越來越支持及關心客家議題，參與此次活動。

楊瑞霞也說，世客博將結束，但是客家的文化、客家的常民生活仍然在世界各地持續展演中，你我也是演出的一員，民眾如果覺得意猶未盡，歡迎實地走訪高雄六堆，感受客家的精彩魅力。