富邦悍將14日雖然以3比0擊敗中信兄弟，保住下半季冠軍一絲希望，但隨著另一地味全龍以7比6擊敗統一獅，也讓富邦季後賽再度夢碎，下半季淘汰指數歸零，也無緣全年度前3。

富邦在爭取全年度第一已提前遭淘汰，與暫居全年度第1的龍隊有13場勝差，落後並列第2的獅隊、樂天桃猿有11.5場勝差，想要打季後賽只剩爭取下半季冠軍一途，但淘汰指數只剩1的富邦剩餘比賽都不能輸，還要看別人的臉色。

雖然富邦在今晚靠著恩力、曾峻岳、富藍戈3投聯手封鎖「黃衫軍」打線，加上王勝偉首次炮轟老東家，保住一線生機，但這機會很快就被龍隊粉碎。

獅隊前4局就攻下5分，但在7局下花光領先優勢還被反超，9局上最後反攻機會靠著林益全、陳傑憲連續安打追平，9局下還推出洋投蘭道爾，但還是被拿莫・伊漾敲出再見高飛犧牲打，連2天以1分差吞敗。

獅隊吞下這一敗也一起讓富邦下半季淘汰指數歸零，近期吞下3連敗也讓全年度戰績落後龍隊來到2.5場，龍隊目前穩坐下半季、全年度第一位置。