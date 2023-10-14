大陸湖南湘鄉市有名男子在媒婆介紹下，認識了比他小10幾歲的女子，2人見面當天就決定交往，2個月後隨即閃婚，不久後更迎來1個兒子，但孩子出生後，女子就提出要回娘家住，還催促老公趕緊外出工作，男子因為想要給家裡更好的生活，所以在6年的婚姻裡，大多數的時間都獨自在外工作，鮮少和妻兒相處，豈料某一天，女子突然提出要和他離婚，起初他死都不答應，但聽完女子的一句話後，竟瞬間同意了。

據《搜狐新聞》報導，王姓男子是個從小家境就不好的鄉下人，讀完小學後就輟學，而後一直在家務農，隨著年紀越來越大，感情生活還沒進展，母親也逐漸著急，最後是在媒婆的介紹下，才順利認識了比他小10幾歲，年僅25歲的車姓女子。

王男原本以為2人會因為年齡、家境差太多，所以注定不會成功，然而車女竟不嫌棄他，於是2人見面當天就決定交往，2個月後也隨即閃婚，不久後更迎來1個兒子，但隨著孩子出生後，車女就說要回娘家住，還催促老公趕緊外出工作，才可以早點買房，王男因為想要給家裡更好的生活，所以將車女和孩子送回娘家後，就獨自踏上了外出工作的旅程，他也省吃儉用，每個月賺的錢幾乎都會全部轉給妻子。

然而他除了因為工作忙碌，所以鮮少和妻兒相處外，每到逢年過節的時候，想回去與妻兒團聚，車女還總是以各種理由，不讓他回來。豈料某一天，車女突然提出要和他離婚，起初他不敢相信，並問車女原因，但車女只是不斷表示自己並不幸福。

而王男的態度則很堅決，死不離婚，車女這時似乎急了，竟對王男說出深藏在心裡的秘密，「其實，孩子不是你的。」原來，當初車女和前男友分手時，就已經懷有身孕，且因為太愛前男友，所以選擇生下，會嫁給王男也是因為不想讓別人說閒話，才勉強做出這個決定。

王男聽到才明白，這6年來，他辛苦在外賺的錢，竟然都是在養別人的孩子，他也決定不再執著，同意離婚，並要求車女要歸還這6年內，他所有的血汗錢，車女卻聲稱自己沒有錢，因此狠心拒絕。如今，王男則在糾結要不要走法律的途徑來解決此事。

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