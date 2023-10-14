國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑，睽違半年14日首度來到新北平溪龍華書院進行，現場原始森林場域、高低起伏的賽道和深及腳踝的泥濘，為熱愛挑戰的參賽者帶來堪稱「史上最大的考驗」，競爭最激烈的野獸組（BEAST）男子精英組，由首度來台參賽的義大利26歲IT工作者達維德·劉（Davide Liu）封王，女子精英組則由今年4月在高雄小港公七公園站封后的日本選手神哉穗香奪冠，台灣選手蔡榮峻、王南評則分列男女總排第2。

大會總監陳功儒表示，平溪賽事這個場地是台灣斯巴達障礙跑以來，第1個在原生森林整建出來的賽場，是工作人員長達兩周的工作成果，難度非常高、路段非常具有挑戰性，從開始報名後9000個名額被「秒殺」。

競爭最激烈的野獸組（21公里32道關卡）中冷門頻傳，過去都在大陸參賽的義大利IT工程師達維德·劉，第1道關卡後就輕易甩掉其他參賽者，以3小時37秒成績奪冠，時間比居次的41歲台將蔡榮峻快了近26分鐘。

達維德·劉回應，過去在大陸斯巴達賽事拿過北京、崇禮站總冠軍，首度來台參賽就斬獲總排名第1，他補充：「我沒有預料到這裡的比賽這麼辛苦，路道非常泥濘而且上上下下，難度非常高，但又非常具有挑戰性，下次我還要來！」

贊助斯巴達障礙跑新北平溪龍華書院站的永豐銀行長期支持運動賽事，提倡實踐綠色環保理念，鼓勵參賽者自帶環保杯，並透過贊助斯巴達障礙賽，展現「Be The One，證明自己很可以」的理念。