台灣影音創作者盛事「走鐘獎」已邁入第五屆，頒獎典禮今（14日）於高雄流行音樂中心盛大舉行，由號稱日本最頂顏值的AV女優河北彩花頒發「可以色色獎」，最終百萬網紅Joeman獲獎，但他本人沒出席故請好友中指通代領，還幫他與河北彩花抱抱；Joeman看到領獎影片後，竟氣得直街爆粗口，讓網友笑翻。
Joeman今日獲得第五屆走鐘獎「可以色色獎」，但沒有現身的他請一起拍片的中指通替他領獎，而稍早Joeman更新Instagram，透露很多人傳訊息恭喜他，於是打開手機看看中指通發表感言，卻驚見對方也替他與河北彩花「愛的抱抱」，氣得爆粗口，無奈表示「羨慕嫉妒恨」。
原來Joeman曾說過希望獲得河北彩花擁抱，沒想到中指通和晨灰今日都當眾獲得女神抱抱，中指通還請河北彩花對著鏡頭向Joeman說「真可惜」。雖然Joeman錯過與河北彩花抱抱，但他幾個月前就有和女神合作拍影片，已經有近距離接觸過了。
不少粉絲在Joeman錯過河北彩花的影片底下笑說，「恭喜得獎，但錯過人生最棒的擁抱了」、「發自內心的花惹發」、「怎麼有失去更多的感覺」、「彩花小姐：残念です～」、「最後那個表情，應該不是效果，是發自內心」、「贏了獎，卻輸了擁抱」。
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