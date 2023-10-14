2024總統大選，外界關注在野陣營局勢變化，除總統參選人外，前高雄市長韓國瑜也是熱門議題。民眾黨總統參選人柯文哲在專訪中也被問及「柯韓配」、日前的「韓柯會」，柯文哲強調，韓國瑜是忠貞的國民黨人，也是簡單、豪爽的人，雖兩人是好友，但韓會謹守分際，以國民黨利益為先，也真心想促成藍白合；對於稱韓自薦副主席，柯也直言，人與人之間不要太多算計，「太陰他了，貶損他了」。

韓國瑜在2024的動作吸引外界關注，本周韓國瑜先後與柯文哲私下「韓柯會」，後又參加「戰鬥藍」記者會與國民黨總統參選人侯友宜同台，也與國民黨主席朱立倫會面。而朱立倫也爆料，稱韓國瑜主動提議擔任副主席，消息也引發熱議。

政論節目《TVBS戰情室》13日預錄柯文哲專訪，談及藍白合若是破局，有沒有可能「柯韓配」？柯文哲笑回，「韓國瑜是一個忠貞的國民黨黨員」，也是眷村長大，就算有很多想法，他也是一個忠貞的國民黨黨員，韓的態度只是說，你們誰可以贏，我就幫忙誰，不會說現在要跟誰合還是甚麼，「韓國瑜還算是簡單的人，不是那種彎彎繞繞的人，是蠻豪爽的人」。

對於日前「韓柯會」的談話內容，柯文哲也透露，與韓談了很多事，從中美大事一直談到雲林政情。還笑說韓國瑜「他很愛講話，他一講話我都沒機會插嘴」，那時候以色列還沒發生戰爭，很會講，實在厲害。

對於朱立倫突然爆料韓國瑜自薦當副主席一事，柯文哲剛聽到主持人講就連連搖頭，但聽到韓國瑜在臉書發文說「只想促成藍白合，個人位置無關宏旨」時，柯文哲則點了點頭。柯文哲直言，「人與人之間就不要太多算計」，韓國瑜他真的是一個忠貞的國民黨黨員，雖然兩人是好朋友，但韓還是謹守分際，不會跳過來要幫民眾黨，還是會以國民黨的利益為最優先。

柯文哲也說，韓國瑜是真的想促成藍白合，所以說甚麼他要去當副主席，「太…太陰他了，貶損他了，不會啦」。