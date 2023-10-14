巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列之間的戰爭，周六（14日）進入第8天，就在以色列軍方針對加薩走廊北部居民追加6小時撤離時限將屆之際，哈瑪斯發訊稱，過去24小時當地再有9名人質死於以色列空襲，其中4人是外籍。法新社稍早統計外籍人士死亡數據，全球至少26國公民在戰火之中喪命，累計已133人。

綜合路透社、《以色列時報》報導，哈瑪斯轄下的軍事分支「卡薩姆旅」（Al Qassam Brigades）周六透過通訊軟體Telegram官方頻道公布，過去24小時之內加薩走廊（Gaza Strip）又有9名人質遇害，原因是「猶太復國主義者（Zionist）轟炸人質所在的地區」。

哈瑪斯周五才宣布有13名人質死於以色列空襲，據此累計已有22名人質喪命。

以色列連日密集空襲加薩走廊北部，當地最大城加薩市（Gaza City）滿目瘡痍。

不過，哈瑪斯的聲明無法從其他管道核實。以色列先前對這類說法予以駁斥，並指這是哈瑪斯的宣傳伎倆。以色列官方日前統計，哈瑪斯武裝份子7日發動突擊，從加薩走廊邊境的以色列社區劫持大約150至200名居民，帶回加薩走廊當作人質。

以色列當局稱，哈瑪斯針對以色列的攻擊行動造成超過1300人死亡。哈瑪斯轄下的巴勒斯坦衛生部稍早稱，加薩走廊已2215人死亡，其中724人是兒童。法新社稍早根據各國政府發布的死亡、失蹤與人質統計數據，已26國至少133人死亡，還有好幾國公民失蹤或遭擄為人質。至13日為止，死亡統計如下：

美國27人、泰國24人、法國15人、尼泊爾10人、阿根廷7人、烏克蘭7人、俄羅斯4人、英國4人、智利4人，奧地利3人、白俄羅斯3人、加拿大3人、中國3人、菲律賓3人、巴西3人、祕魯2人、羅馬尼亞2人。澳洲、亞塞拜然、柬埔寨、愛爾蘭、葡萄牙、西班牙、瑞士、哥倫比亞、巴拉圭各1人。