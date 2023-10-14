「第58屆廣播金鐘獎頒獎典禮」14日在國父紀念館舉行。吳怡霈與日籍男星松野高志搭檔擔任揭獎人。她在七夕情人節宣布與交往13年的日本籍男友AKIRA結婚，剛新婚的她，坦言與老公交往多年，已沒熱戀感，現在生活很平實。

她老公剛好與林志玲老公同名為「AKIRA」，笑喊，日前去台南出外景，無意間聽到婆媽閒聊，把她跟林志玲的老公誤以為是同一人，還傳出烏龍笑話，「林志玲被老公AKIRA打到離婚，之後AKIRA才娶吳怡霈」，她無奈說：「阿姨真的很荒謬。」

吳怡霈和林志玲老公同名為「AKIRA」。（圖／中時資料照）

他們婚後有開始討論是否要生小孩，「我年紀不輕，也沒有一定要生，家人也沒有給壓力」，夫妻倆婚後也沒特別積極做人，順其自然，也笑虧老公求婚是莫名其妙路線，當時他們跟同事去日本員工旅遊，他突然從口袋拿出鑽戒求婚，甚至沒有與她朋友、助理串通。

她只見老公緊張結巴又手抖地拿著鑽戒告白，「跟妳在一起很久，每天看到妳很開心，妳以後變成老婆婆，我們還是可以手牽手散步，願不願意當跟我散步的人？」她當場感動落淚，老公也跟著哭了，預計明年在日本舉辦婚禮。

胡瓜、吳怡霈、賴慧如一起主持綜藝節目《最強綜藝秀》入圍本屆金鐘獎「綜藝節目獎」與「綜藝節目主持人獎」，吳怡霈昨直言，已主持節目多年但仍未得獎，希望有機會可以上台拿獎，期待說：「慧如剛新婚，我也是，瓜哥也開新節目，能一起得獎是最好。」