根據《美麗島電子報》14日公布的最新第51波總統大選民調，在三腳督的情況下，民進黨總統參選人賴清德以37.8%領先、國民黨侯友宜22.4%排第二、民眾黨柯文哲20.8%；在四腳督方面，賴清德為36%、侯友宜19.8%、柯文哲17.2%，鴻海創辦人郭台銘6.2%。媒體人吳子嘉表示，國民黨支持者已經離開郭台銘，所以他的民調掉下來，柯文哲的民調也下滑了。所以國民黨找前高雄市長韓國瑜來輔選，是對的策略，而且是有效策略。

吳子嘉今(14日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，根據《美麗島民調》最新總統大選民調，侯友宜、柯文哲兩人還是像麻花捲捲在一起。他更分析說，柯文哲並沒有大幅度領先，還是跟侯友宜打成平手，兩人還是像麻花捲捲在一起。以長期趨勢來看，國民黨整合力道會出來。

吳子嘉認為，如果郭台銘能先歸隊，對侯友宜選情是很大的利多，因為郭粉跟韓粉原來就有很大的重疊，但從這個民調，郭台銘因為最近民調從15％降到6.2％，中間跑掉8、9個百分點，那就是韓粉。國民黨支持者離開郭台銘的速度非常快，已剩下很少。相反的，柯文哲裡面還有國民黨的支持者，但大概不到10％，所以侯友宜並沒有向上跳，國民黨趨向於保留，不表態比較多。

吳子嘉接著表示，國民黨支持者已經離開郭台銘，所以他的民調掉下來，柯文哲的民調也下滑。因此，目前國民黨的策略，是把韓國瑜找來輔選，這是對的，而且是有效策略。