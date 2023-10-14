桃護國宮廟會，上千發的高空鞭炮、震耳欲聾的重低音響聲，讓附近民眾抱怨連連，里長電話接到手軟。(崔美瑛提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園護國宮14日舉辦太子忠孝文化季夜巡祈福活動，豈料上千發的高空鞭炮、震耳欲聾的重低音響聲，引發桃園區中平、中山、中聖里民抱怨連連，不但有人打開窗戶大罵，甚至有社區大樓的磁磚因此狂掉落，里長電話接到手軟，呼籲市府立法管理，樂見活躍的民俗信仰，但也要尊重里民生活權益。

中聖里民崔美瑛說，護國宮太子忠孝文化季夜巡祈福活動，今下午在宏昌六街中平路交叉口盛大舉辦，豈料4點開始，一字排開的高空煙火萬箭齊發，震耳欲聾的鞭炮聲長達半小時，吵得民眾不得安寧，有住戶受不了開窗大罵：「可以不要再放了嗎？」但卻只是狗吠火車。

「敲鑼打鼓還能接受，這根本變成重低音派對，心臟都要跳出來了！」中原里長王秀璞也抱怨，從下午4點就開始電音熱舞擾民，接著沿路鞭炮轟炸，她電話接到手軟，里民頻頻抱怨又吵又臭，中泰宏園社區外牆磁磚，甚至因為重低音一直掉落，社區人心惶惶。

王秀璞說，她打1999、也向環保局檢舉，但都沒下文，受不了直接上門和廟方理論仍未果，感嘆護國宮夜巡祈福已舉辦多年，過去是一大盛事，地方樂見，但今年噪音、空汙「又多又雜又長」，真的吵到里民都受不了，連住在10幾層樓高的民眾也抱怨連連，擔憂灰屑噴到紗窗燒起來。

王秀璞說，並不是反對廟會活動，大家都尊重信仰活動，但主辦單位也應該尊重里民生活權益，她提到，過去市府曾規定，宮廟遊街遶境都要知會里長，好讓里長熟悉路線和活動提前告知里民，如今都未先知會，她將於里基層座談提議，呼籲市府訂定宮廟施放鞭炮煙火的管理辦法管制。

有里民則質疑，副總統賴清德12日才到護國宮祈福，直指是為了賴才大張旗鼓擴大規模辦理，爽了賴神、苦了里民。

環保局指出，護國宮辦理安魂路祭五夜暗訪大典活動，稽查員19時到場時，已開始收拾打掃現場環境，附近確實有大量燃放鞭炮的紙屑，現場已由消防隊管控勸導。

環保局仍呼籲廟方人員，不得於公告時段晚上十時至翌日上午八時，使用擴音設施、敲鑼、打鼓或吹號從事寺廟、神壇、廟會、婚宴喜慶及祭典等民俗活動，以維護附近環境品質。