民進黨總統參選人賴清德今天在台中參加多場造勢活動，他批評中市府將中捷藍線路線站點「改到有力人士家附近」，行政院副院長鄭文燦今天晚上主動緩頰表示，雖然跟市府有些事情要釐清，但中央還是支持藍線。中市府也回應，盼能盡速核定，莫因選舉語言拖延市民福祉。

台中捷運藍線路線爭議從中二立委補選到去年市長選舉一直是藍綠攻防的重要議題，台中市長盧秀燕連任後也多次喊話中央儘速通過核定，但至今仍卡關。賴清德今天早上在「旅中鄉親賴清德後援會成立大會」中指出，若按照當初林佳龍市長任內的版本沒改變路線，現在進度不會是這樣，更指市府將站點「改到有力人士家附近」令大家失望。

鄭文燦今天晚上也到沙鹿為立委林靜儀站台時，主動提及此事，頗有出面緩頰意味。鄭文燦強調，雖然中央跟台中市政府還有一些地方要釐清，但中央還是支持捷運藍線，雖然預算多了600多億元，但中央還是會支持，未來一定會把方案做好，讓沙鹿包括港區有捷運站，且要配合海線鐵路高架化，大家一起來完成。

台中市政府交通局也回應，盧市長任內改回胡市長版本「捨彎取直」沿台灣大道走直線，就工程技術而言，盧市府版本可再減少4處路線轉彎段及2處出土段，減少路線彎繞及高架地下型式反覆轉換，降低用地取得風險及減少地震發生後的恢復成本及時間，並再增設B5站，增加捷運服務範圍。

交通局說明，捷運建設是以市民使用與都市發展最大效益為目標，目前台中藍線已獲交通部通過，有待行政院盡速開會、盡速核定，莫因選舉語言拖延市民福祉，符合台中市民期待。