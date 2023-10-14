八三夭樂團今晚在高雄巨蛋開唱，魏如萱（左三）擔任嘉賓。（KKLIVE提供）

八三夭今晚在高雄巨蛋開唱，主唱阿璞賣力飆嗓。（KKLIVE提供）

八三夭今晚在高雄巨蛋舉辦「顛倒世界」演唱會。（KKLIVE提供）

八三夭鼓手阿電賣力演出重擊粉絲心臟。（KKLIVE提供）

八三夭貝斯手霸天14日在高雄巨蛋帥氣登場。（KKLIVE提供）

「搖滾天團」八三夭今（14日）晚挾當紅氣勢3度南征高雄巨蛋，「金曲歌后」魏如萱無預警現身當嘉賓，與八三夭合唱〈想見你啊你啊〉，為演唱會掀起高潮。「好朋友」蔡黃汝（豆花妹、花花）也到場力挺，主唱阿璞當場在台上號召全場萬名粉絲拿出手機幫她主持的節目《飢餓遊戲》投票，大放閃光。

八三夭暌違3年到高雄開唱，除了演唱新單曲〈給想要綻放的人〉，還邀請魏如萱站台，巧妙地將彼此最經典的歌曲〈想見你想見你想見你〉與〈你啊你啊〉結合在一起，衝撞出音樂火花與新意。

魏如萱唱完後問阿璞：「我漂亮嗎？我漂亮還是你的好朋友漂亮？」阿璞趕緊回「漂亮」，接著魏如萱說有一次在八三夭之後演出，上台後卻發現台下有一半的人都走了，「所以今天八三夭找我來，我要把那些走的人都圈回來。」

阿璞則說很久以前曾邀魏如萱合作歌曲卻被拒，因為她當時懷孕，而這次雙方首度合作，其實從選曲到改編完成僅僅花不到10天，魏如萱大讚改編版的〈想見你啊你啊〉超級好聽，「阿璞真的很棒！」

除了魏如萱，豆花妹也專程南下力挺，她與阿璞穩定交往7年，今開場前受訪說，自己是來幫《飢餓遊戲》拉票的，希望節目能獲得金鐘人氣獎，「我有去後台拉票，我今天的任務是這個啦！」八三夭北、高兩場演唱會她皆到場，展現愛的行動力。

八三夭今晚演唱會一開始，即以第5張專輯的同名單曲〈顛倒世界〉開場炒熱氣氛，一連演唱4首歌曲後，阿璞問候全場：「晚安！非常開心再次回到高雄舉辦演唱會，我們上次是在台北小巨蛋，終於可以來高雄跟大家一起玩，今天有非常多歌，你們準備好了嗎？」他還自爆，樂團人多演出最麻煩的是換衣服，他剛開始走到前台竟發現自己拉鍊沒拉，幸好「我迅雷不及掩耳的拉上了」。

而在演唱〈乾啦乾啦〉前，阿璞在台上感謝專程來高雄看演出的好朋友，當他致謝豆花妹時，全場熱情尖叫，阿璞大方表示，昨晚接到豆花妹傳訊息說要去看演唱會，問他能否幫忙宣傳投金鐘獎的票，「我現在就在這邊幫妳投票，你們各位幫我一起投票好嗎？」阿璞當場拿出手機，還要全場歌迷把手機拿出來一起投票。

八三夭過去這一年帶著「想見你想見你想見你」巡迴了將近30個城市，如今重啟「顛倒世界」演唱會，高雄站開賣即秒殺，不僅調整了視訊、歌單、服裝，更調整舞台設計，以環形穹頂巨幕打造猶如漂浮城市的未來感。

而結束完高雄站，八三夭隔週緊接著要到馬來西亞舉辦大型首場演出，阿璞更因為在《披荊斬棘3》所演唱的歌曲皆為他的改編與創作也受到不少矚目以及邀歌不斷，興奮之餘他也期待結束之後可以好好休個假。