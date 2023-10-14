風水輪流轉，高股息ETF退燒，半導體ETF接棒！法人指出，台股這波資金轉進半導體類股淘金，半導體ETF股價跟著水漲船高，根據Cmoney統計至10月13日止，45檔台股ETF共有4檔最新股價創今年以來新高，其中，半導體ETF占3檔最多，包括新光臺灣半導體30、中信關鍵半導體、群益半導體收益，尤其是新光、中信兩檔半導體ETF，近1週股價更強漲逾4.2％，漲幅居全體台股ETF前二強。

台股ETF風水輪流轉，國慶連假後，資金轉進半導體類股押寶，根據Cmoney統計，截至10月13日止，今年以來台股ETF股價創新高共計4檔，除第一金工業30 ETF外，其他3檔都是半導體ETF，包括新光臺灣半導體30、中信關鍵半導體、群益半導體收益等都出線，其中，新光臺灣半導體30 ETF從10月初以來的平均成交量，已大於9月整月的平均量，且成長幅度高達102.19％，成為10月以來國內5檔半導體ETF中，市場買氣最強的吸金王。

新光臺灣半導體30 ETF基金經理人王韻茹表示，美通膨壓力未明顯升高，美債殖利率下滑，市場預期資金有利美股續漲，又以費城半導體指數近期表現強勢，指數連站上月線、半年線，下周若半導體行情續旺，還有機會站上季線，出現難得多頭排列格局，等於為國內半導體類股續強打下一劑強心針，增添下周行情升勢表現。

王韻茹預估，最新9月上市櫃公司營收陸續公布後，先前市場關注的AI伺服器相關股，9月營收雖表現不錯，但近期股價反應卻不如預期，同時，上季為台股除權息旺季，不少高股息相繼除完權息後，資金追逐高股息熱潮也先退燒。

但相對的，台股權王台積電第三季營收出現復甦跡象，股價硬挺回升至季線之上；聯發科挾手機市場庫存調整有望年底告終，及明年AI邊緣運算商機大增，股價也突破區間新高，加上高速傳輸趨勢強勁，持續推動矽光子、CPO投資熱潮，王韻茹認為，現階段台股最新11千金股中，光是利基型IC設計、IP股各擁潛力新產品，股價將持續扮演未來台股攻堅要角，預估台股第四季投資亮點，全集中在半導體類股。

中信關鍵半導體ETF基金經理人張圭慧表示，近期因市場預期經濟軟著陸機率提高，加上華為推出新型旗艦機引起熱賣，資金開始進入手機、PC、消費性電子等終端市場，外資和投信紛紛跟進布局AI和消費性電子等族群。整體製造業採購經理人指數當中的新訂單相對庫存的比例也已連續3次達1.0以上，表庫存順利消化。

此外，截至第二季，半導體業中的手機晶片庫存已連續兩個季度下滑，驅動IC相關晶片的庫存也已降到正常水準之下，這將為消費性電子族群於下半年迎來庫存回補的重要憑藉。在終端需求好轉、資金持續流入的情況下，半導體產業仍為投資主軸。