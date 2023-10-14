破除心結！分享「2故事」大讚侯友宜 韓國瑜：把對我的愛轉到侯身上 @ChinaTimes

韓國瑜14日滿面笑容現身侯友宜板橋造勢現場，民眾高聲歡呼，韓笑稱，請把對他的愛，轉到侯友宜身上！韓國瑜稱，今天來到新北板橋，他的家鄉，幫侯友宜第一場全國造勢，說幾句心裡的話。

韓說，來之前很多朋友心情不甘問「為何要去侯友宜的場子？他又沒有支持你！」各位好朋友，「我要講心裡的話」。韓引用八點檔連續劇，漂亮的千金小姐，被土匪抓了以後，土匪頭子要娶千金小姐，千金小姐告訴土匪頭子，「你可以得到我的人，你永遠得不到我的心！」「我要告訴侯友宜市長」，不要擔心，他來到這裡，人也來了、心也來了！

「我要跟很多誤會侯友宜市長的所有朋友講兩個真實小故事」，韓國瑜直言，「這兩個小故事不講出來，很多朋友打問號」。各位親愛的好朋友，海內外華僑，這兩個小故事影響大家對侯友宜的人格判斷。

第一，2020年他選總統，投票前一個月侯友宜到台北找他，一對一。侯友宜說，「兄弟，到底要我做什麼，直接交代」，韓回憶當時情景，「我說不必，新北市很大，你既然說以市政優先，不用客氣，我繼續往前衝」，侯友宜說，「如果有任何需要，一定要交代我」。韓稱，「謝謝你，你放心，我會努力地衝，你就把市政做好」，這是第一個真實小故事，很多人誤會侯友宜不關心韓國瑜，這是錯誤的。

第二個真實故事，韓國瑜說，2020年6月6日他被罷免，許議長跳樓，很多人傷心憤怒。當天晚上，侯友宜打電話說「國瑜兄委屈了」。韓表示，當天第一通電話，關心他的人是侯友宜。「我要一併講出來，不然侯友宜黑鍋背得很大」。「所有好朋友，從去除對侯友宜的誤會，開始走出支持侯友宜的第一步，好不好！」

韓國瑜 14日晚間現身侯友宜新北造勢晚會。（中時新聞網）

「不容易」，韓國瑜說，侯友宜上個月跟他提到18歲從嘉義縣到桃園念警官學校，警官學校薪水50元，坐火車回家180元，鄉下小孩要4個月才能回家一次，在警界一步一步走上來。

「至於怎看侯友宜？」韓國瑜說，侯友宜天不怕地不怕，就怕老婆；第二看穿人生百態，名不愛利不愛，只愛中華民國。

韓國瑜直言，看到以色列和巴勒斯坦，一周前會相信說打就打？沒人相信。海峽兩岸兵兇戰危。看到民進黨貪汙腐敗，到了罄竹難書。

韓國瑜指出，「民主進步黨」是林正杰取的名字，他說，貪汙腐敗無法無天。李遠哲也說民進黨貪汙腐敗越來越嚴重。許國泰說從未看過這貪汙這麼嚴重的民進黨。魏耀乾也說民進黨不在乎老百姓安危，只在乎貪汙腐敗，他心在流血。

他強調，這場選戰不容易，今天這場造勢請大家靜下來團結一心，做侯友宜的後盾，選和平快樂的新台灣。最後韓國瑜也帶領現場民眾高呼侯友宜當選！

侯友宜新北競總成立 馬英九韓國瑜到場力挺!｜20231014

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