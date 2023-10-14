國民黨總統參選人侯友宜出席新北總部成立大會。（侯辦提供）

國民黨總統參選人侯友宜14日晚間，在本命區新北市舉行首場競總成立造勢晚會，前高雄市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、前立法院長王金平藍營大咖皆出席，主持人喊出現場支持者達5萬人。侯友宜也喊話，這場選舉是決定2300萬台灣人民命運、台灣前途的保衛戰，「我們已經站在台灣命運的紅綠燈前，一邊是戰爭，一邊是和平，就看大家的選擇，要讓民進黨看見人民的力量，民進黨做不好就下台，我會用生命來保護台灣，讓台灣再出發，就從新北吹起改變台灣的號角」。

國民黨總統參選人侯友宜出席新北總部成立大會，進場時與熱情民眾互動。（侯辦提供）

侯友宜開始就喊道，今天晚上看到大家有滿滿的感動，尤其看到每個人手裡拿著中華民國國旗，是青天白日滿地紅的國旗，是國家唯一的顏色，「剛剛國瑜在講話，我有聽到，我這一生，最愛的是誰，中華民國老婆不好意思你是第二，第一就是中華民國，老婆第二，第三就是台灣人民」。

侯友宜回憶，自己在新北拼了13年，每天早上5、6點出門，拼到晚上，新北市每一個角落幾乎都走遍了，拼大家安居樂業好日子，「這四年都是五星級市長，這是你們給我的，給我這個機會」，去年，一樣的地方，你們用滿滿的熱情，支持侯友宜，給侯友宜機會，「為什麼要來拼總統？因為台灣不是只有新北好，台灣要更好，所以我們對新北出發，從新北吹起改變台灣的號角，大家就是我的後盾、大家就是我的力量，我給大家來現場的好朋友，大家站出來，改變台灣，謝謝。」

2024侯友宜總統暨立委新北市競選總部14日舉行成立大會，萬人歡欣揮舞國旗共襄盛舉。（侯辦提供）

侯友宜也將矛頭指向民進黨，民進黨執政7年多，日子有更好嗎？生活有更好嗎？薪水有更多嗎？沒有！蔡總統說，選舉後邀在野黨來對談，「拜託，別再假好心了，別騙了，在中正紀念堂，蔡總統走過，竟然不給我們國民黨主席打一個招呼，現在才要找大家，別騙了」，民進黨成立黨產會、促轉會，變成東廠整肅異己；改革勞保，結果改革的是我們軍公教的年金！司法改革說半天，最高法院法官、大法官都是自己人，言論學術自由，電視關掉，差一點點讓台大校長管中閔沒辦法做，民進黨不是在點亮台灣，是在惡搞台灣，台灣的公平正義不見了，中華民國也不見了，這不是我們要的台灣。

2024侯友宜總統暨立委新北市競選總部14日舉行成立大會，萬人歡欣揮舞國旗共襄盛舉。（侯辦提供）

侯友宜也提到，這幾年來他感受最深，兩岸真的兵凶戰危，陸生、陸客都沒有，農產品也賣不出去，世界衛生大會也不行參加，邦交國一個一個斷，馬英九辛苦建立的都不見了，怪東怪西怪到台灣都不見了。還提到他到美國、日本、新加坡訪問時，都各國政界被問到兩岸兵兇戰危的局勢。他也痛批，賴清德說的一句話他最聽不下去，賴說維持兩岸和平是他的使命，這你們相信嗎？「我做總統，一定讓台海安定、台灣安全、世界安全，我一定做到」。

侯友宜最後也說，為了要下架民進黨，大家希望藍白站在一起，下架民進黨是大家最大的共識，保家衛國建立清廉政府是他們的責任，今天跟民眾黨用最大的心意希望可以再一起，藍白合作今天已經正式提出方案，雙方會開大門、走大路，一起創造最大的力量，完成政黨輪替，這就是大家的心聲。民進黨已經把台灣推向戰爭邊緣，人民要的就是安居樂業，他參選總統只有一個目標，不分你我、族群、黨派，團結一致，愛台灣這片土地，把中華民國安全顧好、把人民的生計顧好，讓下一代安定過好日子。