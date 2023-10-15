現年90歲的英國老牌男星米高肯恩（Michael Caine）今天宣布引退演藝圈。米高肯恩在數十年的演藝生涯中獲獎無數，角色深植人心。

法新社報導，這位奧斯卡獎得主在其最後一部作品The Great Escaper中的表演廣受好評。這部電影已於10月6日上映。

米高肯恩告訴BBC第4電台（BBC Radio 4）節目「今日」（Today）說：「我一直說我要退休了。現在我真的退休了。我現在會拿到的角色只有90歲或是85歲的男人。」

「這些角色都不會是主角。沒有男主角是90歲，年輕英俊的男孩和女孩才會當上主角。所以我想，我最好趁現在引退。」

米高肯恩是一位多產的演員，在他70年的演藝生涯中，出演了160多部電影。他的電影作品包括經典電影，從「祖魯戰士」（Zulu）和「大淘金」（The Italian Job）到最近的「星際效應」（Interstellar）和與克里斯汀貝爾（Christian Bale）一起出演的「黑暗騎士」（The Dark Knight）。

米高肯恩一共入圍過6次奧斯卡，其中並曾以「漢娜姊妹」（Hannah and Her Sisters）及「心塵往事」（The Cider House Rules）贏得兩座奧斯卡最佳男配角獎。他也多次獲得金球獎、英國影藝學院電影獎（BAFTA）和許多其他獎項。

2000年，米高肯恩獲英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）封為爵士。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1121014