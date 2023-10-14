本土天團玖壹壹壓軸演出，再掀高潮。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

今晚的「市民之夜」吸引上萬人湧入。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

2023年全國運動會暖場活動「市民之夜」14日6點在體育之心廣場熱情引爆，知名藝人接力演出，以「辦喜事」心情迎接睽違16年的全運會，本土天團玖壹壹壓軸演出，再掀高潮。主辦單位統計，晚間8點過後累積超過4萬人次，散場時更已逼近5萬人次。

今明兩天登場的「市民之夜」，結合表演活動與運動賽事推廣，希望吸引更多民眾關注下周登場的全運會賽事。首日表演由徐凱希、籃籃擔綱主持人，台南街舞比賽勝出隊伍揭開活力序幕，不到6點半，廣場已擠滿人潮。

7點過後由知名團體VERA、FEniX及時下最受歡迎藝人王茉聿、LCY呂植宇、艾薇、陳零九、婁峻碩SHOU輪番演出，粉絲尖叫聲不斷；玖壹壹壓軸演出，一連帶來「世界都看見」等多首經典歌曲，再掀表演高潮。節目主持人與藝人也在演出之餘，持續宣傳即將展開的全運會賽事，號召大家一同為選手加油。

市長黃偉哲強調，「市民之夜」結合表演活動與運動賽事推廣，音樂、舞蹈表演與各式運動項目同樣都是「台上一分鐘，台下十年功」，相信喜愛表演活動的民眾，能夠感受運動選手全力投注熱情，期望大家一起關注全運會賽事，給予選手喝采與掌聲。

15日的「市民之夜」同樣於晚間6點到9點半演出，黃偉哲屆時也將與啦啦隊女神林襄共同上台與民眾互動，並親自抽出摸彩得獎幸運兒；最夯男團AcQUA源少年、U：NUS、創作才女白安、文青男神黃偉晉、最佳應援啦啦隊女神林襄、李芷霖、張雅涵，超人氣天團告五人也將在明晚帶來精彩表演。