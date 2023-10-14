中國人民銀行網站14日消息，中國人民銀行行長、國家外匯管理局局長潘功勝當地時間13日，在摩洛哥馬拉喀什出席國際貨幣基金╱世界銀行年會期間，應約會見國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。雙方就全球和中國經濟金融形勢、中國與國際貨幣基金合作等議題交換意見。潘功勝在會中發言時，詳解當下中國經濟的積極因素和未來貨幣政策走向。

中國人民銀行稱，IMF於13-14日在摩洛哥馬拉喀什召開第48屆國際貨幣與金融委員會（IMFC）會議，討論了球經濟金融形勢、基金組織工作等議題。

潘功勝表示，今年以來，中國經濟持續恢復、總體回升向好。近期，中國經濟運行中的積極因素在積累，亮點增多，預期好轉。工業、服務業增速均有所提升，市場銷售加快恢復，固定資產投資規模繼續擴大，高技術產業投資保持較快增長。

據悉，潘功勝在發言中指出，中國就業形勢總體穩定。8月大陸全國城鎮調查失業率為5.2％，比上月下降0.1個百分點，青年就業明顯改善。

房地產市場方面，潘功勝表示，多地房地產市場隨著「認房不認貸」、調整優化差別化住房信貸政策、降低存量首套住房貸款利率等政策的落實出現了回暖。

潘功勝並指出，下一步，中國將更加關注經濟增速和可持續性方面的平衡，在保持合理增速的基礎上，積極推動高品質、可持續的發展。在經濟增長模式轉型過程中，更多關注消費、創新、綠色增長和有關的新基礎設施。

展望未來，潘功勝表示，中國將堅持改革開放不動搖，優化民營企業發展環境，在新能源、電動汽車和半導體領域，民營企業都發揮了十分重要的作用。他表示，還將推動外貿穩規模優結構，更大力度吸引和利用外資。「我們有信心有能力推動經濟持續健康發展，為全球經濟復甦和可持續發展注入更多新動能」。

在備受關注的中國貨幣政策方面，潘功勝在會上表示，穩健的貨幣政策精準有力，加大逆周期調節力度，有力有效應對國內外風險挑戰，鞏固經濟回升向好態勢。

具體來說，總量方面，保持流動性和貨幣信貸處於合理水準，持續營造適宜的貨幣金融環境。

結構方面，精準滴灌強化重點領域支持，加大對普惠、科創、綠色等重點領域的支持，加大金融支持民企發展力度，通過推動降低首付比等措施適時調整優化房地產金融政策。

價格方面，引導融資成本下降，企業貸款平均利率處於歷史低位；指導金融機構合理調降中長期定期存款利率，促進儲蓄向消費、投資轉化。保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定。

金融穩定方面，潘功勝指出，中國金融運行整體穩健，風險可控。中國金融體系中銀行業資產占比超過九成，銀行業金融機構總體經營穩健，特別是大型銀行評級一直優良。少數問題中小金融機構改革化險取得重要進展，非法金融活動得到有力整治，金融市場運行平穩。

潘功勝強調，中方一貫認為，IMF占比改革應實現占比增資和占比調整，體現IMF以占比為基礎的機構性質，並更好反映成員國在全球經濟中的相對地位，提高新興市場和開發中國家的話語權和代表性。中國支持IMF推進特別提款權（SDR）轉借。