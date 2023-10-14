民進黨總統參選人賴清德與台中市第6選區立委江肇國14日晚間在東區天皇宮成立東區後援會，吸引約3000位鄉親到場支持。（潘虹恩攝）

民進黨總統參選人賴清德（左三）與台中市第6選區立委江肇國（右三）14日晚間在東區天皇宮成立東區後援會，一行人到廟中參拜祈福。（潘虹恩攝）

民進黨總統參選人賴清德14日晚間到台中東區為台中市第6選區立委參選人江肇國站台，賴清德表示，他要為台灣栽培人才，支持江肇國因為他真心實做，呼籲鄉親支持江肇國讓國會過半，同時他也要推動國家希望工程，打造民主和平、創新繁榮、公益永續的台灣。

賴清德14日南下台中連跑5場行程，先後成立旅中鄉親後援會、全國報關產業後援會，接著為中五選區立委莊競程、中二選區立委林靜儀爭取連任造勢，最終場來到東區為中六選區立委參選人江肇國輔選，現場吸引約3000名鄉親到場支持，包括立法院長游錫堃、總統府祕書長林佳龍、立委何欣純、前立委黃國書及多位議員都到場相挺。

賴清德說，他在新北長大，到台南行醫，美麗島事件對他有很大的影響，當時民主運動風起雲湧，許多人離開各自的職業從政；過去他以最高票當選，他問競選團隊的人，為什麼這麼大力支持他？許多人說因為要為台灣栽培人才，他現在是民進黨主席，肩負守護台灣的重任，他也要為台灣栽培人才。

「番薯毋驚落土爛，只求枝葉代代湠」賴清德說，這句話最能反映台灣人精神，許多鄉親也是抱持這樣的精神，希望讓子孫都能受到更好的教育，呼籲鄉親也以這樣的精神支持江肇國。他並表示，江肇國從助理做起，在國會10年，再進入議會擔任3屆議員，過程認真打拼，對台中真心；再來因為他實做，服務案件做很好，還爭取到台中刑務所變成國家級動漫博物館，「支持他、栽培他是因為他真心實座。」

「我們也要為了守護台灣栽培江肇國」賴清德話鋒一轉，面對大陸施壓，飛機、軍艦擾台，大家要團結一致。過去陳水扁擔任總統時朝小野大，曾經美國要賣國防武器給台灣，卻因為人少遭國、親兩黨阻擋，沒通過預算，呼籲鄉親除了總統當選，國會也要過半；除了守護國家，他也要推動國家希望工程，打造民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣，讓每個人都在這塊土地好好生活。