本省掛幫派天道盟主「鐵霸」曾盈富，7年前因替妻子追討1600萬元債務，教唆小弟將黃姓建商押走恐嚇，遭法院判刑1年2月定讞，並在去年9月入宜蘭監獄服刑，曾盈富14日上午刑滿出獄，親友以黑色勞斯萊斯等3輛黑頭車護送他離開，並立即到北市日式料理店依習俗吃豬腳麵線去穢氣。

今晚天道盟精神領袖吳桐潭在北市萬豪酒店鐵板燒餐廳替妻子慶生，因也邀請曾盈富到場，被認為是替鐵霸辦接風宴，轄區中山分局為壓制黑幫氣焰，不允許其觸犯「明仁會條款」，下午動員了60名警力荷槍實彈到萬豪酒店，依法設置管制區，對參與進出人員進行蒐證盤查，強力約制不得有聚眾，明示暗示為幫派犯罪組織之行為，警方強調只要出現越矩行為，一定依法送辦。

中山分局長陳金城到場親自督軍，曾盈富晚間穿著輕便運動服裝現身，並在酒店前配合警方盤查，晚宴在沒有發生任何狀況下已平和落幕，但警方直言根本無須替黑幫宣傳造勢，因為不管是誰到場，只要敢打著幫派的旗幟，警方一定絕不放過。