中華企業射箭聯賽第5年季後挑戰賽14日在國立體育大學射箭場登場，率先單日兩戰的寒舍集團和新竹市愛山林平分秋色，系列賽1比1將戰火延燒到明天的割喉戰，而彰化銀行則是從新北凱撒手中搶下頭彩，兩張總冠軍賽門票都要在15日才會出爐。

早場第一戰，例行賽龍頭寒舍集團力退前來挑戰的新竹市愛山林，第一場混雙從0比2落後展開追擊，最後以5比3逆轉取下，第二場女團戰，林佳恩雖然發生一支4分失誤箭，但進入延長加射補上10分箭將功贖罪，最有把握的男團在前2局戰成平手後揚長而去，第四場女單林佳恩單挑郭紫穎，以6比2完美作結，四場積點22比11提前收下第一戰勝利。

稍作休息後繼續對抗，首先登場的男單，寒舍集團當家射手魏均珩在10支10分箭帶動下，以6比4擺脫糾纏，不過接下來的混雙和女單，新竹市愛山林急起直追，蔡薰毅/郭紫穎先用5比1逆轉積點，緊跟著吳宜霈6比0女單清盤，第四場的男團，新竹市愛山林又從0比4絕對落後逼進加射，完成驚奇逆轉後，讓這場比賽提前以20比11結束，雙方在系列賽前兩戰各取一勝扳平。

本日的第二戰，彰化銀行強力挑戰衛冕軍新北凱撒，第一場男單鄧宇成就對戴宇軒6比2下馬威，雖然男團、混雙都比到加射惜敗，但依舊有積分入袋，第四場女單上演亞運國手對抗，邱意晴延長加射用9分箭力退雷千瑩，隨後又在女團戰以5比3再下一城，以總積點25比20，在3戰2勝制搶下開門紅，明天兩隊將繼續爭奪總冠軍賽門票。

走出杭州亞運失利陰霾，邱意晴幫助彰化銀行連取最後2場勝利，尤其回國之後第一場比賽，就跟國家隊戰友雷千瑩廝殺到加射，讓她不免有感而發，「蠻好笑又很無奈，前2點已經加射，結果我這場也要。」一個星期之前她們還並肩作戰，共同承擔爆冷出局的命運，邱意晴很感謝雷千瑩當時的安慰，「她也有抱我，讓我忍住不要哭，坦然接受每場比賽的結果，這是我們可以向學姊學習的地方。」

至於一早進行的分項賽加射，女團部分新竹市愛山林接連敗給寒舍集團和新濠建設，目送2隊攜手闖入10月28日的分項賽決賽，男團則是彰化銀行力克新濠建設，獲得決賽挑戰寒舍集團的資格。