國民黨總統參選人侯友宜首場萬人造勢14日登場，現場至少湧入超過5萬名支持者揮舞國旗，旗海飄揚的場景壯觀無比。（侯友宜競辦提供）

國民黨總統參選人侯友宜首場萬人造勢14日登場，現場至少湧入超過5萬名支持者揮舞國旗，旗海飄揚的場景壯觀無比。當侯友宜進場時，不少民眾要求握手、合照，讓他足足耗時10分才走到台上，也足見侯友宜在新北的高人氣無人匹敵。

侯友宜感性地說，看到國旗旗海飄揚十分感動，「我們的國家，就是中華民國，中華民國的國旗就是青天白日滿地紅！」他也幽默表示，自己第一愛的就是中華民國，第二才是老婆，逗樂現場支持者。

侯友宜表示，他在新北市和大家一起拚了13年，每天清晨五、六點出門，為的就是拚民眾安居樂業的好日子，感謝大家的肯定與支持，讓他有服務的機會，並連續四年獲得五星級縣市長的肯定。

侯友宜說，現在他要讓新北經驗改變台灣的現狀，從新北吹起改變台灣的號角！不只新北好，要讓台灣更好。

侯友宜指出，民進黨執政七年多，造成國家安全、人民生活、社會和諧不斷退步，一上台就成立黨產會、促轉會黑機關，整肅異己；說要檢討勞保，結果先砍退休軍公教年金，再砍勞工七天假；說要司法改革，結果最高行政法院、大法官全提自己人；說會尊重言論自由跟學術自由，結果關掉電視台，還想要拔掉台大校長管中閔。

侯友宜痛批，民進黨不是點亮台灣，民進黨是在惡整台灣！台灣的公平正義不見了，連中華民國都不見了！ 這是我們要的台灣嗎？

侯友宜表示，民進黨已經把台灣推向戰爭邊緣，曾在新竹城隍廟遇到一名爸爸，激動對他說，「我兒子交給你了，為了下一代的安全，希望你改變台灣！」人民要的就是安居樂業，他參選總統只有一個目標，不分你我、族群、黨派，團結一致，愛台灣這片土地，把中華民國安全顧好、把人民的生計顧好，讓下一代安定過好日子。