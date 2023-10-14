有些人能夠活過百歲，其中的秘密可能隱藏在百歲人瑞的新陳代謝狀況中，而且是在早年期間就已經確立了，一項瑞士的新研究發現，活到100歲的人通常在肌酸酐（Creatinine）、葡萄糖和尿酸的指數方面比較低，但也不是說特別低，這3個指數又跟腎臟有很大的關係。

據《今日醫學》（MNT）14日報導，一項新研究調查了活過百歲以上的人身上可能獨特的特點。該研究團隊在尋找在極高齡之前身體功能上的差異，這些差異可能擴展我們對老化和長壽的理解。研究人員還發現，百歲人小的新陳代謝概況早在他們高齡的數十年前已經確立。

這是首個針對個研究，比較了早期生命階段測量的血液生物標記，對比最終活到百歲以上的人和其他人之間的差異。

研究發現，總的來說，百歲老人的葡萄糖、肌酸酐和尿酸水平很可能較低於其他人。百歲人瑞和其他人之間的數值最最大的差異在於，他們的數值範圍不會特別低或特別高，而是維持在中間值。

耶魯大學內分泌學瑟利博士（Dr. Mireille Serlie）表示，肌酸酐，依賴於腎功能和肌肉質量。而生活方式又與腎功能有關，包括鈉攝取、高血壓、肥胖、高血糖、心臟功能等。

「因此，這個群體中腎功能較高可能反映了更健康的整體生活方式和飲食。對葡萄糖也是如此。」較低的尿酸水平表明，百歲人瑞沒有腎結石、腎臟疾病或痛風的問題。