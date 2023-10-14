國民黨總統參選人侯友宜14日晚間，在本命區新北市舉行首場競總成立造勢晚會，前高雄市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、前立法院長王金平藍營大咖皆出席，主持人喊出現場支持者達5萬人。馬英九從兩岸外交的面向痛批民進黨，並坦言原先擔心侯友宜比較缺乏外交國防跟兩岸經驗，但看到侯友宜訪美是「完全變了一個人」，真的是給人非常成熟，「對他刮目相看，我認為他已經有充分資格可以做好一個總統」。

馬英九在台上說，民進黨已經執政7年了，倒行逆施、民眾生活越來越不好，經濟和兩岸關係都不斷倒退，民主受到壓制，能源政策造成多次斷電、停電，甚至到今天連缺蛋問題都沒有解決，這樣的政府，人民已經沒有辦法忍受。

馬英九也痛批，蔡總統拋出的「新兩國論」違反中華民國憲法，也違反她兩次就職演說時說會遵守憲法的承諾，兩國論既不符合憲法，也會讓台海更加兵兇戰危，作為總統絕對不能不遵守憲法、罔顧國人福祉。馬也直言，蔡英文上任7年後斷了9個邦交國，馬自己8年任內只斷了1個，她不僅關掉批評政府的電視台，還護航讓有爭議的電視台上架，全世界哪有這種政府！

馬英九也提到，過去在九二共識基礎上，兩岸簽了23個協議，涵蓋人民生活各層面，而2015年他與跟中國大陸國家主席習近平在新加坡辦「馬習會」，證明國民黨重返執政，兩岸就會回到和平穩定，讓台灣擺脫目前現況。

馬英九談及侯友宜時坦言，其實當初他還有點擔心侯友宜比較缺乏外交國防跟兩岸經驗，然侯幾個禮拜前到美國一趟，下了功夫，「我發現完全變了一個人」；侯所說的不統、不獨、不武及「3D政策」，真的是給人非常成熟。

馬表示，尤其侯友宜應付外國記者跟媒體，可以說是輕鬆過關，「讓我對他刮目相看，我認為他已經有充分資格可以做好一個總統」，相反的民進黨不管哪個政策都是倒退，這種政府一定要把它下架。