桃竹苗分署長林淑媛表示，勞動部為協助民眾創業，提供多元化創業課程、低利率貸款，訂定「微型創業鳳凰貸款要點」等，以協助創業民眾事業穩健經營。而由桃分署輔導的「微型創業鳳凰」企業創業類型多元，涵蓋餐飲、美容美髮、寵物、農產或藝文，還有客製化禮品及環境復育等。為協助微型創業鳳凰店家創造更多客源及拓展品牌知名度，助其穩定發展，分署14日特別邀集30家微型創業鳳凰店家，在新竹舉辦聯合行銷市集活動，展現創業豐碩成果與特色商品，讓民眾更認識桃竹苗地區的優質店家。

「鳳凰Trick or Treat市集」微型創業鳳凰聯合行銷活動以「萬聖節」為主題設計，結合「南瓜、糖果」等趣味意象，規劃特色美食及創意用品2個主題區，展售桃竹苗地區微型創業鳳凰店家的特色商品、伴手禮、農特產、文創商品等，包括「米之粿企業社(Mizgo頑粿)」的精品級手工粿禮盒、「好感生活企業社(達令大林)」的創意冰品與文創小物及「都市蚓農企業社」環境復育的都蚓箱等，透過聯合行銷活動吸引人潮、創造消費收益，以行動支持在地微創店家。

勞動部除推動「微型創業鳳凰貸款」，也針對不同身分別推出多項協助計畫，如「投資青年就業方案第二期」、「中高齡者及高齡者就業促進法」、「疫後改善缺工擴大就業方案」及「婦女再就業計畫」等，想瞭解相關措施可至勞動部勞動力發展署官網https://www.wda.gov.tw/或台灣就業通網站https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/Index/index.aspx各業務專區查詢，或撥打免付費服務專線0800-777-888由專人為您服務，更歡迎有徵才需求的企業及正在找尋理想工作機會的民眾，洽詢桃竹苗區各就業中心。