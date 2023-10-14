天道盟歷年來最年輕的盟主「鐵霸」曾盈富於2022年9月因為妨害自由案件入監服刑，14日上午他服刑期滿出獄，雖然沒有上百小弟接風，但親友則派出勞斯萊斯、賓利等豪車迎接，宜蘭縣警察局長林武宏也到場親自巡視，指示既然沒有幫眾，警力不要派出那麼多，以免搞得好像在「接巨星」。

曾盈富6年前因有名黃姓建商欠妻子1600萬元，竟涉嫌教唆小弟將黃男押走，並拘禁凌虐3天，甚至逼黃男簽下1600萬元的本票，事後他被指控教唆妨害自由，並遭法院判處1年2個月有期徒刑定讞，於2022年9月入監服刑，他的妻子也被判刑10個月。

他於14日上午服刑期滿出獄，雖然沒有上百小弟接風，但親友則派出勞斯萊斯、賓利等豪車迎接，現場為嚴防幫派成員藉機造勢，也有約70名警力佈署，並由三星分局分局長蔡宏澤坐鎮現場，局長林武宏親自一路監督，但林武宏也指示既然沒有幫眾，警力不要派出那麼多，以免搞得好像在「接巨星」。

局長林武宏（右二）親自一路監督。（圖／翻攝畫面）

據悉，曾盈富接下來的行程非常緊湊，出獄的第一站就安排在台北市的餐廳，他也按照傳統習俗吃上豬腳麵線，去去晦氣，後即返回老家探視母親，晚間還將參加親人的慶生會，警政單位將持續掌握其行蹤。

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