ICDI台灣氣候發展智庫舉辦2023氣候行動博覽會活動，原本邀請三黨總統參選人出席，卻因為民進黨總統參選人賴清德遭藍白齊攻，主辦單位今發聲明還原，賴清德陣營從頭到尾都沒有承諾出席，卻被質疑聲明與賴辦高度一致；民進黨立委洪申翰表示，聲明與賴辦高度一致是因為，「真相只有一個」。

民眾黨發言人李頂立說，如果如賴辦所言，8月底已澄清沒有要參加，為何賴辦人員9月22日還出席協調會、參與討論溝通，確定接下來抽籤、場勘和提問環節，加入line群組確認會議紀錄與後續協調，賴辦人員直到今日（14日）都未退群；在「賴辦落跑」訊息揭露後，主辦單位回應聲明不只與賴辦高度一致，甚至不排除直接取消活動。

洪申翰說，當初主辦單位邀約時，賴清德競選辦公室從頭到尾就沒有承諾出席，但是有跟主辦單位表達，可以聽聽看，不過不一定能出席，因為10月民進黨各縣市區域立委的競選總部陸續成立，賴清德的周末幾乎行程滿檔，出席機率很低。

至於賴辦成員沒有退出群組，他說，沒退群不代表等於同意參加吧！「一般人都會加入很多群組，但是也不見得沒有互動後，第一時間就馬上退出吧？」

對於傳出主辦單位不排除取消這項活動，被侯友宜質疑施壓？洪說，跟賴辦一點關係也沒有，因為賴辦沒有同意參加這個活動，主辦單位是否取消，也不會通知他們。